Быстров: «Москва» была недоделанным проектом»

Бывший футболист «Москвы», «Рубина» и «Динамо» Петр Быстров рассказал о том, что «Москву» убил финансовый кризис и спонтанное решение «Норильского никеля»

– За два года до расформирования «Москвы» уже что-то говорило о том, что клуб ожидает такая концовка?

– Все финансировалось на уровне, зарплаты выдавались. Решение «Норильского никеля» было просто спонтанным, никаких предпосылок, как у многих клубов, у которых бывают задержки в три-четыре месяца, не было. Да, за год до закрытия говорили, что такой вариант возможен, но до конца никто не верил в это. Потом грянул кризис, и клуб закрылся. Эта ситуация типична для нашего футбола, к сожалению. Ведь и «Сатурн» в схожей ситуации прекратил существование.

– В сборную вы вызывались из «Сатурна», чемпионом России стали в «Рубине». Чем запомнилась «Москва»?

– Запомнилась тем, что получился недоделанный проект. Мы могли гораздо больше, все было для достижения результата. Плюс нас тренировал грамотный специалист, который сейчас уже все всем доказал и возглавляет национальную команду.

С большим интервью Петра Быстрова можно ознакомиться тут.