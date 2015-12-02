Быстров: «В «Динамо» работали необъективные люди»

Бывший футболист «Москвы», «Рубина» и «Динамо» Петр Быстров считает, что в «Динамо» многие не выполняли условий подписанного контракта и работали спустя рукава.

– Вы, кстати, в тот же «Сатурн» перебрались из «Динамо» с большим скандалом. Что же там в итоге произошло?

– Это когда меня назвали рвачом (смеется)?

– Ну да.

– Необъективные люди на тот момент работали в руководстве «Динамо», они не выполняли условий подписанного контракта, наших договоренностей, а также старались всячески перекинуть свою вину на кого-то другого. Не могут же они сказать, что они неправы и не платят мне зарплату, которая полагается по соглашению. А многие ведь не знают реального положения дел и реагируют лишь на тот вброс, который был сделан клубом или неким руководителем. Ты пригласил к себе футболиста, вот и выполняй требования контракта, а уже потом требуй с него что-то. На тот момент там было все наоборот. Я просто не стал все это терпеть и пришлось уйти.

С большим интервью Петра Быстрова можно ознакомиться тут.