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    Быстров: «В «Динамо» работали необъективные люди»

    Бывший футболист «Москвы», «Рубина» и «Динамо» Петр Быстров считает, что в «Динамо» многие не выполняли условий подписанного контракта и работали спустя рукава.

    – Вы, кстати, в тот же «Сатурн» перебрались из «Динамо» с большим скандалом. Что же там в итоге произошло?

    – Это когда меня назвали рвачом (смеется)?

    – Ну да.

    – Необъективные люди на тот момент работали в руководстве «Динамо», они не выполняли условий подписанного контракта, наших договоренностей, а также старались всячески перекинуть свою вину на кого-то другого. Не могут же они сказать, что они неправы и не платят мне зарплату, которая полагается по соглашению. А многие ведь не знают реального положения дел и реагируют лишь на тот вброс, который был сделан клубом или неким руководителем. Ты пригласил к себе футболиста, вот и выполняй требования контракта, а уже потом требуй с него что-то. На тот момент там было все наоборот. Я просто не стал все это терпеть и пришлось уйти.

    С большим интервью Петра Быстрова можно ознакомиться тут.

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.12.2015 14:19
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