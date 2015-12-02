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    Быстров: «В мае 2014 был вариант поехать в Эмираты»

    Бывший футболист «Москвы», «Рубина» и «Динамо» Петр Быстров рассказал, что в прошлом году у него была возможность уехать за границу.

    – В 2013 году у вас закончился контракт с казанским «Рубином», и вы резко пропали из поля зрения. Что произошло?

    – Агент пытался меня трудоустроить. Я ему озвучил свои пожелания, хотел попробовать свои силы заграницей: Австрии, Швейцарии, Чехии, Бельгии, ОАЭ. Однако осознавал, что в 33 года ждать от топовых клубов предложений стоит, даже несмотря на то, что деньги не играли большой роли. Достойных предложений не поступило.

    – Долго ли занимались поисками? Многие годами ведь не заканчивают карьеру, надеясь хоть где-то еще поиграть.

    – Этим вопросом занимался агент. Был в мае 2014 года вариант поехать в Эмираты, но там тоже в итоге что-то не сложилось, и вариант отпал. Может, если бы я сам занимался трудоустройством, то все бы сложилось иначе (смеется).

    С большим интервью Петра Быстрова можно ознакомиться тут.

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.12.2015 12:20
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