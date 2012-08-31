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Петр Быстров
Статистика
Петр Быстров - статистика
Завершил карьеру
15 июля 1979 (47), Нижний Новгород
| Полузащитник
180 см | 78 кг
Россия
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Статистика по турнирам
Marbella Cup 2012
Россия. Молодежное первенство 2012/2013
Россия. Премьер-Лига 2012/2013
Товарищеские матчи 2012
Лига Европы 2011/2012
Россия. Кубок 2011/2012
Россия. Молодежное первенство. Второй этап 2011/2012
Россия. Премьер-лига 2011/2012
Лига Европы 2010/2011
Лига Чемпионов 2010/2011
Россия. Кубок 2010/2011
Россия. Молодежное первенство 2010
Россия. Премьер-Лига 2010
Лига Чемпионов 2009/2010
Россия. Премьер-лига 2009
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Россия. Премьер-лига 2005
Россия. Премьер-лига 2004
Россия. Премьер-лига 2003
Россия. Премьер-лига 2002
Чемпионат России 2001
Чемпионат России 2000
Чемпионат России 1999
Команда
И
Г
П
Ж
К
Рубин (мол)
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Молодежное первенство, 7 тур
Рубин (мол)
5 : 1
31.08.2012
Ахмат (мол)
1' - 46'
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