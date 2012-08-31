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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Рубин (мол) - Ахмат (мол)
Рубин (мол) - Ахмат (мол): обзор матча 31 августа 2012
Рубин (мол)
31.08.2012, пятница, 17:00
Россия. Молодежное первенство, 7 тур
5 : 1
Завершен
Ахмат (мол)
47'
М. Уридия
65'
П. Умарбаев
67'
М. Уридия
76'
Л. Уруру
79'
М. Уридия
22'
Д. Кадиев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин (мол) - Ахмат (мол)
85'
Замена
А. Кадыров
️️️️
А. Кацаев
ГОЛ! 5:1!
М. Уридия
79'
Замена
А. Вшивцев
️️️️
П. Умарбаев
78'
Замена
Ю. Савосин
️️️️
А. Хабибуллин
76'
ГОЛ! 4:1!
Л. Уруру
76'
71'
Замена
М. Батыров
️️️️
Ш. Тагиров
Замена
Л. Уруру
️️️️
Н. Лобанов
67'
ГОЛ! 3:1!
М. Уридия
67'
ГОЛ! 2:1!
П. Умарбаев
65'
58'
Замена
А. Матаев
️️️️
А. Муслуев
Желтая карточка
М. Уридия
56'
Желтая карточка
В. Гараев
53'
ГОЛ! 1:1!
М. Уридия
47'
46'
Замена
Ш. Ашаханов
️️️️
А. Павленко
46'
Замена
А. Межиев
️️️️
С. Джанаев
Замена
А. Еременко
️️️️
А. Касаев
46'
Замена
М. Платика
️️️️
П. Быстров
46'
Замена
И. Темников
️️️️
В. Калешин
46'
45'
Желтая карточка
А. Кацаев
Желтая карточка
П. Умарбаев
41'
37'
Желтая карточка
Д. Кадиев
22'
ГОЛ! 0:1!
Д. Кадиев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин (мол)
1
Дмитрий Волкотруб
ВР
93
Виктор Гараев
ЦЗ
15
Юрий Литке
ЦЗ
30
Айдар Хабибуллин
ЦЗ
17
Виталий Калешин
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
57
Никита Лобанов
ЦП
30
Игорь Рогачевский
ЦП
0
Петр Быстров
ЦП
39
Парвизджон Умарбаев
ПВ
25
Мераби Уридия
ЦФ
Главный тренер
Андрей Федоров
Ахмат (мол)
35
Сослан Джанаев
ВР
97
Шейх-Магомед Тагиров
ЦЗ
36
Магомед Адаев
ЦЗ
44
Джабраил Кадиев
ЦЗ
4
Мурад Тагилов
ЦЗ
20
Бекхан Усманов
ЦП
61
Магомед Боршаев
ЦП
8
Александр Павленко
ЦП
10
Адлан Кацаев
ПП
65
Арби Муслуев
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Иса Байтиев
Рубин (мол)
31
Алексей Березин
ВР
36
Юрий Савосин
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
7
Луай Уруру
ЦП
20
Алексей Еременко
ЦП
5
Михаил Платика
ЦП
23
Андрей Вшивцев
ЦФ
Ахмат (мол)
12
Арби Межиев
ВР
62
Мансур Батыров
ЦЗ
50
Шамиль Ашаханов
ЦП
33
Абдул-Хаким Матаев
ЦФ
95
Абубакар Кадыров
ЦФ
4-4-1-1
1
Волкотруб
93
Гараев
15
Литке
30
Хабибуллин
17
Калешин
11
Касаев
30
Рогачевский
0
Быстров
57
Лобанов
39
Умарбаев
25
Уридия
4-4-2
35
Джанаев
36
Адаев
44
Кадиев
4
Тагилов
97
Тагиров
10
Кацаев
61
Боршаев
8
Павленко
20
Усманов
10
Кадыров
65
Муслуев
39
Умарбаев
23
Вшивцев
23
Вшивцев
39
Умарбаев
30
Хабибуллин
36
Савосин
36
Савосин
30
Хабибуллин
57
Лобанов
7
Уруру
7
Уруру
57
Лобанов
17
Калешин
11
Темников
11
Темников
17
Калешин
11
Касаев
20
Еременко
20
Еременко
11
Касаев
0
Быстров
5
Платика
5
Платика
0
Быстров
8
Павленко
50
Ашаханов
50
Ашаханов
8
Павленко
65
Муслуев
33
Матаев
33
Матаев
65
Муслуев
97
Тагиров
62
Батыров
62
Батыров
97
Тагиров
35
Джанаев
12
Межиев
12
Межиев
35
Джанаев
10
Кацаев
95
Кадыров
95
Кадыров
10
Кацаев
Остались в запасе
Рубин (мол)
Ахмат (мол)
31
Алексей Березин
ВР
Главный тренер
Андрей Федоров
Главный тренер
Иса Байтиев
Остались в запасе
31
Алексей Березин
ВР
Остались в запасе
Главный тренер
Андрей Федоров
Главный тренер
Иса Байтиев
Статистика матча Рубин (мол) - Ахмат (мол)
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 1
06.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Рубин (мол)
2 : 3
30.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо Мх (мол)
1 : 0
09.10.2026
Рубин (мол)
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ахмат (мол)
0 : 1
21.11.2025
Акрон - Академия им. Коноплева
Россия. МФЛ, 29 тур
Факел (мол)
4 : 0
07.11.2025
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ахмат (мол)
2 : 2
31.10.2025
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Ростов (мол)
5 : 0
24.10.2025
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Балтика (мол)
1 : 0
17.10.2025
Ахмат (мол)
Информация о матче
Стадион:
Искусственное поле базы ФК "Рубин"
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