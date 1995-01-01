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    Юрий Савосин

    #36 | Защитник
    Имя Юрий
    Отчество Максимович
    Фамилия Савосин
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 20 августа 1994 (28 лет)
    Рост 179
    Вес 64
    Стоимость:
    € 100
    тыс
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