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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Рубин (мол) - Динамо (мол)
Рубин (мол) - Динамо (мол): обзор матча 11 августа 2012
Рубин (мол)
11.08.2012, суббота, 14:00
Россия. Молодежное первенство, 4 тур
1 : 2
Завершен
Динамо (мол)
85'
С. Давыдов
2'
И. Соловьев
29'
П. Соломатин (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин (мол) - Динамо (мол)
90'
Замена
Д. Живоглядов
️️️️
И. Шитов
85'
Желтая карточка
Е. Фролов
85'
Замена
А. Каташевский
️️️️
Р. Еремеев
ГОЛ! 1:2!
С. Давыдов
85'
75'
Замена
Г. Морозов
️️️️
П. Евсеев
68'
Замена
Д. Отставнов
️️️️
П. Соломатин
Замена
Г. Сергеев
️️️️
А. Еременко
61'
Замена
А. Казанский
️️️️
Л. Уруру
50'
Желтая карточка
И. Темников
47'
46'
Замена
В. Торшенцев
️️️️
П. Нехайчик
Замена
С. Давыдов
️️️️
В. Калешин
46'
29'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
П. Соломатин
14'
Желтая карточка
Р. Еремеев
2'
ГОЛ! 0:1!
И. Соловьев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин (мол)
1
Дмитрий Волкотруб
ВР
42
Дмитрий Бойко
ЦЗ
15
Юрий Литке
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
17
Виталий Калешин
ПЗ
7
Луай Уруру
ЦП
30
Игорь Рогачевский
ЦП
20
Алексей Еременко
ЦП
39
Парвизджон Умарбаев
ПВ
23
Андрей Вшивцев
ЦФ
25
Мераби Уридия
ЦФ
Главный тренер
Андрей Федоров
Динамо (мол)
39
Евгений Фролов
ВР
5
Павел Евсеев
ЦЗ
5
Никита Сергеев
ЦЗ
17
Антон Иванов
ЦЗ
24
Игорь Шитов
ПЗ
33
Павел Нехайчик
ЛП
9
Иван Соловьев
ЛП
13
Роман Еремеев
ЦП
17
Виталий Комисов
ЦП
35
Александр Ильин
ЦП
31
Павел Соломатин
ЦФ
Рубин (мол)
77
Ярослав Малолетков
ВР
36
Юрий Савосин
ЦЗ
30
Айдар Хабибуллин
ЦЗ
21
Антон Казанский
ЦП
57
Никита Лобанов
ЦП
38
Герман Сергеев
ЦФ
10
Сергей Давыдов
ЦФ
Динамо (мол)
54
Егор Генералов
ВР
18
Григорий Морозов
ЛЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
18
Артем Каташевский
ЦП
77
Игорь Хохлов
ЦП
99
Владимир Торшенцев
ЦП
26
Дмитрий Отставнов
ЦФ
4-3-1-2
1
Волкотруб
11
Темников
42
Бойко
15
Литке
17
Калешин
7
Уруру
30
Рогачевский
20
Еременко
39
Умарбаев
25
Уридия
23
Вшивцев
4-5-1
39
Фролов
24
Шитов
5
Сергеев
17
Иванов
5
Евсеев
33
Нехайчик
13
Еремеев
17
Комисов
35
Ильин
9
Соловьев
31
Соломатин
7
Уруру
21
Казанский
21
Казанский
7
Уруру
20
Еременко
38
Сергеев
38
Сергеев
20
Еременко
17
Калешин
10
Давыдов
10
Давыдов
17
Калешин
13
Еремеев
18
Каташевский
18
Каташевский
13
Еремеев
33
Нехайчик
99
Торшенцев
99
Торшенцев
33
Нехайчик
5
Евсеев
18
Морозов
18
Морозов
5
Евсеев
24
Шитов
27
Живоглядов
27
Живоглядов
24
Шитов
31
Соломатин
26
Отставнов
26
Отставнов
31
Соломатин
Остались в запасе
Рубин (мол)
Динамо (мол)
36
Юрий Савосин
ЦЗ
30
Айдар Хабибуллин
ЦЗ
57
Никита Лобанов
ЦП
77
Ярослав Малолетков
ВР
Главный тренер
Андрей Федоров
77
Игорь Хохлов
ЦП
54
Егор Генералов
ВР
Остались в запасе
36
Юрий Савосин
ЦЗ
30
Айдар Хабибуллин
ЦЗ
57
Никита Лобанов
ЦП
77
Ярослав Малолетков
ВР
Остались в запасе
77
Игорь Хохлов
ЦП
54
Егор Генералов
ВР
Главный тренер
Андрей Федоров
Статистика матча Рубин (мол) - Динамо (мол)
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 1
06.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Рубин (мол)
2 : 3
30.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо Мх (мол)
1 : 0
09.10.2026
Рубин (мол)
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо (мол)
2 : 3
09.10.2026
Родина (мол)
Информация о матче
Стадион:
Искусственное поле базы ФК "Рубин"
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