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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Рубин (мол) - Анжи (мол)
Рубин (мол) - Анжи (мол): обзор матча 27 октября 2012
Рубин (мол)
27.10.2012, суббота, 15:00
Россия. Молодежное первенство, 13 тур
1 : 0
Завершен
Анжи (мол)
73'
М. Уридия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин (мол) - Анжи (мол)
90'
Красная карточка
М. Курбанов
Замена
Ю. Савосин
️️️️
В. Гараев
90'
Замена
В. Шпитальный
️️️️
П. Умарбаев
89'
Замена
Д. Прокопенко
️️️️
И. Темников
86'
Замена
А. Вшивцев
️️️️
М. Уридия
85'
83'
Замена
Т. Мусалов
️️️️
М. Гамидов
83'
Замена
Г. Алданов
️️️️
И. Сулейманов
Замена
А. Казанский
️️️️
В. Кузьмичев
78'
ГОЛ! 1:0!
М. Уридия
73'
Замена
Л. Уруру
️️️️
Р. Стёпин
60'
Желтая карточка
Н. Лобанов
48'
35'
Желтая карточка
Ш. Мирзаев
2'
Желтая карточка
И. Сулейманов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин (мол)
31
Алексей Березин
ВР
93
Виктор Гараев
ЦЗ
42
Дмитрий Бойко
ЦЗ
3
Искандар Джалилов
ПЗ
11
Иван Темников
ПЗ
57
Никита Лобанов
ЦП
8
Роман Стёпин
ЦП
28
Виктор Кузьмичев
ЦП
5
Михаил Платика
ЦП
39
Парвизджон Умарбаев
ПВ
25
Мераби Уридия
ЦФ
Главный тренер
Владимир Ежуров
Анжи (мол)
26
Азамат Джиоев
ВР
44
Юрий Удунян
ЛЗ
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
44
Мурад Курбанов
ЦЗ
66
Ислам Сулейманов
ЦП
52
Гасан Магомедов
ЦП
80
Исмаил Корголоев
ЦП
38
Магомед Гамидов
ЦП
24
Джамал Расулов
ЦП
92
Шамиль Мирзаев
ЦФ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Главный тренер
Руслан Агаларов
Рубин (мол)
77
Ярослав Малолетков
ВР
36
Юрий Савосин
ЦЗ
21
Антон Казанский
ЦП
7
Луай Уруру
ЦП
95
Дмитрий Прокопенко
ЦП
23
Андрей Вшивцев
ЦФ
9
Владислав Шпитальный
ЦФ
Анжи (мол)
97
Исламхан Гаджиясулов
ВР
75
Тагир Мусалов
ЛП
34
Гамзат Алданов
ЦП
71
Магомедзагир Загиров
ЦФ
59
Мариз Саидов
ЦФ
4-4-1-1
31
Березин
3
Джалилов
93
Гараев
42
Бойко
11
Темников
57
Лобанов
28
Кузьмичев
5
Платика
8
Стёпин
39
Умарбаев
25
Уридия
3-5-2
26
Джиоев
44
Удунян
44
Курбанов
5
Мусалов
66
Сулейманов
80
Корголоев
38
Гамидов
24
Расулов
52
Магомедов
28
Сердеров
92
Мирзаев
28
Кузьмичев
21
Казанский
21
Казанский
28
Кузьмичев
93
Гараев
36
Савосин
36
Савосин
93
Гараев
8
Стёпин
7
Уруру
7
Уруру
8
Стёпин
11
Темников
95
Прокопенко
95
Прокопенко
11
Темников
25
Уридия
23
Вшивцев
23
Вшивцев
25
Уридия
39
Умарбаев
9
Шпитальный
9
Шпитальный
39
Умарбаев
66
Сулейманов
34
Алданов
34
Алданов
66
Сулейманов
38
Гамидов
75
Мусалов
75
Мусалов
38
Гамидов
Остались в запасе
Рубин (мол)
Анжи (мол)
77
Ярослав Малолетков
ВР
Главный тренер
Владимир Ежуров
97
Исламхан Гаджиясулов
ВР
71
Магомедзагир Загиров
ЦФ
59
Мариз Саидов
ЦФ
Главный тренер
Руслан Агаларов
Остались в запасе
77
Ярослав Малолетков
ВР
Остались в запасе
97
Исламхан Гаджиясулов
ВР
71
Магомедзагир Загиров
ЦФ
59
Мариз Саидов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Ежуров
Главный тренер
Руслан Агаларов
Статистика матча Рубин (мол) - Анжи (мол)
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 1
06.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Рубин (мол)
2 : 3
30.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо Мх (мол)
1 : 0
09.10.2026
Рубин (мол)
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Анжи (мол)
1 : 0
26.05.2019
Урал (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Рубин (мол)
0 : 2
20.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Анжи (мол)
0 : 2
10.05.2019
Арсенал Т (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Енисей (мол)
3 : 0
03.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Анжи (мол)
0 : 2
27.04.2019
Ростов (мол)
Информация о матче
Стадион:
Искусственное поле базы ФК "Рубин"
Новости команд
Все
Рубин (мол)
Анжи (мол)
«Рубин» купил защитника сборной Черногории
2023.07.04 10:59
«Рубин» и «Динамо» сыграют 5 июля
2022.06.28 18:16
1
Защитник Зотов покинул «Рубин»
2022.06.13 14:25
Матч молодежной лиги «Рубин» – «Уфа» перенесли из-за морозов
2021.02.22 11:40
Защитник Фомин, потерявший два литра крови после матча с «молодежкой» «Спартака», вернулся в расположение «Рубина»
2019.11.20 14:53
1
«Рубин» купил защитника сборной Черногории
2023.07.04 10:59
«Рубин» и «Динамо» сыграют 5 июля
2022.06.28 18:16
1
Защитник Зотов покинул «Рубин»
2022.06.13 14:25
Матч молодежной лиги «Рубин» – «Уфа» перенесли из-за морозов
2021.02.22 11:40
Защитник Фомин, потерявший два литра крови после матча с «молодежкой» «Спартака», вернулся в расположение «Рубина»
2019.11.20 14:53
1
Молодежное первенство. «Рубин» на выезде разгромил «Анжи»
2018.11.24 14:10
РФС попросил УЕФА снять запрет на проведение международных матчей на Северном Кавказе
2018.09.04 23:47
2
Молодежное первенство. «Локомотив» победил «Анжи», ЦСКА и «Рубин» сыграли вничью, «Зенит» разгромил «Уфу»
2018.08.25 14:56
Финансовые проблемы не помешают сыграть «Анжи» в юношеской Лиге УЕФА
2018.08.18 14:38
Молодежное первенство. ЦСКА победил «Арсенал», «Анжи» и «Оренбург» сыграли вничью
2018.08.17 18:59
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