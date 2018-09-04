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    РФС попросил УЕФА снять запрет на проведение международных матчей на Северном Кавказе 

    Перед сезоном-2013/14 УЕФА запретил проводить международные матчи на Северном Кавказе. РФС попросил снять этот запрет, об этом рассказал исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев.

    «РФС попросил УЕФА разрешить проведение международных матчей на Северном Кавказе. В этом регионе любят футбол, делают многое для его развития, и мы постараемся, чтобы зрители увидели международные матчи.

    За последние пять лет, которые действует запрет, у нас не было ни одного замечания по безопасности. При этом за это время на Северном Кавказе проводились международные соревнования на самом высоком уровне», – сказал Алаев.

    Из-за действующего запрета «Анжи» домашний матч 1-го раунда Юношеской лиги УЕФА против «Маккаби» в Астрахани.

    Источник: ТАСС

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    04.09.2018 23:47
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 5 сентября 2018, 06:24

      Да хреново всё у них с безопасностью. УЕФА терактов опасается, поэтому и запрещает матчи. Это всё равно что в Сирии или Судане матчи проводить.

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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 5 сентября 2018, 00:15

      Таки и чито ответила уефа гордым горцам???)))

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