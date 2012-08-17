|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рубин (мол)
|12
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.11.2012
|Был в запасе
|Динамо (мол) (Москва)
|3:0
|Рубин (мол) (Казань)
|16.11.2012
|73' -90'
|4:2
|Рубин (мол) (Казань)
|10.11.2012
|82' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|3:1
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|02.11.2012
|90' -90'
|Мордовия (мол) (Саранск)
|0:1
|Рубин (мол) (Казань)
|27.10.2012
|90' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|1:0
|Анжи (мол) (Махачкала)
|20.10.2012
|90' -90'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|1:1
|Рубин (мол) (Казань)
|14.09.2012
|Был в запасе
|Локомотив (мол) (Москва)
|2:3
|Рубин (мол) (Казань)
|31.08.2012
|76' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|5:1
|Ахмат (мол) (Грозный)
|24.08.2012
|54' -90'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|5:0
|Рубин (мол) (Казань)
|17.08.2012
|74' -90'
|Спартак М (мол) (Москва)
|3:0
|Рубин (мол) (Казань)
|11.08.2012
|Был в запасе
|Рубин (мол) (Казань)
|1:2
|Динамо (мол) (Москва)
|22.07.2012
|46' -90'
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|7:0
|Рубин (мол) (Казань)