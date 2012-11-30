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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Динамо (мол) - Рубин (мол)
Динамо (мол) - Рубин (мол): обзор матча 30 ноября 2012
Динамо (мол)
30.11.2012, пятница, 14:00
Россия. Молодежное первенство, 18 тур
3 : 0
Завершен
Рубин (мол)
39'
А. Панюков
61'
А. Панюков
90+3'
В. Комисов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо (мол) - Рубин (мол)
ГОЛ! 3:0!
В. Комисов
90'
+3
Замена
А. Ташаев
️️️️
П. Соломатин
88'
Замена
А. Каташевский
️️️️
И. Горбунов
87'
80'
Замена
А. Березин
️️️️
Д. Волкотруб
75'
Желтая карточка
Н. Лобанов
Замена
Д. Отставнов
️️️️
А. Панюков
75'
67'
Замена
А. Сикоев
️️️️
П. Умарбаев
Замена
М. Жабкин
️️️️
А. Ильин
66'
ГОЛ! 2:0!
А. Панюков
61'
Желтая карточка
Р. Еремеев
58'
56'
Желтая карточка
И. Джалилов
50'
Желтая карточка
Р. Стёпин
Желтая карточка
Г. Морозов
45'
Замена
С. Терехов
️️️️
Д. Живоглядов
44'
ГОЛ! 1:0!
А. Панюков
39'
Желтая карточка
П. Евсеев
32'
Желтая карточка
П. Соломатин
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо (мол)
39
Евгений Фролов
ВР
18
Григорий Морозов
ЛЗ
5
Павел Евсеев
ЦЗ
17
Антон Иванов
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
17
Виталий Комисов
ЦП
35
Александр Ильин
ЦП
13
Роман Еремеев
ЦП
11
Андрей Панюков
ЦФ
31
Павел Соломатин
ЦФ
Рубин (мол)
1
Дмитрий Волкотруб
ВР
42
Дмитрий Бойко
ЦЗ
93
Виктор Гараев
ЦЗ
3
Искандар Джалилов
ПЗ
57
Никита Лобанов
ЦП
32
Анатолий Савельев
ЦП
8
Роман Стёпин
ЦП
28
Виктор Кузьмичев
ЦП
39
Парвизджон Умарбаев
ПВ
25
Константин Васильев
ЦФ
25
Мераби Уридия
ЦФ
Главный тренер
Владимир Ежуров
Динамо (мол)
31
Игорь Лещук
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
5
Никита Сергеев
ЦЗ
18
Артем Каташевский
ЦП
88
Александр Ташаев
ПВ
99
Михаил Жабкин
ЦФ
26
Дмитрий Отставнов
ЦФ
Рубин (мол)
31
Алексей Березин
ВР
36
Юрий Савосин
ЦЗ
15
Юрий Литке
ЦЗ
30
Игорь Рогачевский
ЦП
95
Нозим Бабаджанов
АП
97
Каспарс Сварупс
ЦФ
70
Асланбек Сикоев
ЦФ
4-3-1-2
39
Фролов
18
Морозов
5
Евсеев
17
Иванов
27
Живоглядов
17
Комисов
35
Ильин
13
Еремеев
17
Горбунов
31
Соломатин
11
Панюков
3-4-1-2
1
Волкотруб
3
Джалилов
93
Гараев
42
Бойко
32
Савельев
8
Стёпин
28
Кузьмичев
57
Лобанов
39
Умарбаев
25
Уридия
25
Васильев
35
Ильин
99
Жабкин
99
Жабкин
35
Ильин
17
Горбунов
18
Каташевский
18
Каташевский
17
Горбунов
27
Живоглядов
32
Терехов
32
Терехов
27
Живоглядов
31
Соломатин
88
Ташаев
88
Ташаев
31
Соломатин
11
Панюков
26
Отставнов
26
Отставнов
11
Панюков
1
Волкотруб
31
Березин
31
Березин
1
Волкотруб
39
Умарбаев
70
Сикоев
70
Сикоев
39
Умарбаев
Остались в запасе
Динамо (мол)
Рубин (мол)
5
Никита Сергеев
ЦЗ
31
Игорь Лещук
ВР
36
Юрий Савосин
ЦЗ
15
Юрий Литке
ЦЗ
30
Игорь Рогачевский
ЦП
95
Нозим Бабаджанов
АП
97
Каспарс Сварупс
ЦФ
Главный тренер
Владимир Ежуров
Остались в запасе
5
Никита Сергеев
ЦЗ
31
Игорь Лещук
ВР
Остались в запасе
36
Юрий Савосин
ЦЗ
15
Юрий Литке
ЦЗ
30
Игорь Рогачевский
ЦП
95
Нозим Бабаджанов
АП
97
Каспарс Сварупс
ЦФ
Главный тренер
Владимир Ежуров
Статистика матча Динамо (мол) - Рубин (мол)
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо (мол)
2 : 3
09.10.2026
Родина (мол)
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 1
06.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Рубин (мол)
2 : 3
30.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо Мх (мол)
1 : 0
09.10.2026
Рубин (мол)
Информация о матче
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