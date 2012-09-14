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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Локомотив (мол) - Рубин (мол)
Локомотив (мол) - Рубин (мол): обзор матча 14 сентября 2012
Локомотив (мол)
14.09.2012, пятница, 16:00
Россия. Молодежное первенство, 8 тур
2 : 3
Завершен
Рубин (мол)
52'
Н. Саламатов
69'
К. Муллин
72'
А. Вшивцев
74'
Ю. Литке
90+3'
И. Джалилов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив (мол) - Рубин (мол)
90'
+3
ГОЛ! 2:3!
И. Джалилов
Желтая карточка
Т. Мустафин
89'
87'
Замена
А. Хабибуллин
️️️️
Д. Бойко
83'
Желтая карточка
П. Умарбаев
79'
Желтая карточка
М. Уридия
74'
ГОЛ! 2:2!
Ю. Литке
Замена
Н. Калинский
️️️️
Д. Поляков
73'
72'
ГОЛ! 2:1!
А. Вшивцев
ГОЛ! 2:0!
К. Муллин
69'
54'
Замена
А. Вшивцев
️️️️
Р. Стёпин
54'
Замена
И. Рогачевский
️️️️
Л. Уруру
54'
Замена
Н. Лобанов
️️️️
Д. Прокопенко
Замена
А. Серасхов
️️️️
Н. Дубчак
52'
ГОЛ! 1:0!
Н. Саламатов
52'
Замена
П. Хартияди
️️️️
А. Ломакин
46'
44'
Замена
Ю. Литке
️️️️
Э. Набиуллин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив (мол)
1
Александр Фильцов
ВР
26
Темур Мустафин
ЦЗ
50
Виталий Лысцов
ЦЗ
93
Георгий Бурнаш
ЦЗ
8
Данила Поляков
ЦП
10
Никита Саламатов
ЦП
14
Сандро Цвейба
ЦП
90
Александр Ломакин
ЦП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
7
Никита Дубчак
АП
9
Камиль Муллин
ЦФ
Главный тренер
Владимир Волчек
Рубин (мол)
1
Дмитрий Волкотруб
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
93
Виктор Гараев
ЦЗ
42
Дмитрий Бойко
ЦЗ
3
Искандар Джалилов
ПЗ
8
Роман Стёпин
ЦП
7
Луай Уруру
ЦП
95
Дмитрий Прокопенко
ЦП
28
Виктор Кузьмичев
ЦП
39
Парвизджон Умарбаев
ПВ
25
Мераби Уридия
ЦФ
Главный тренер
Андрей Федоров
Локомотив (мол)
91
Александр Воробьев
ВР
87
Владимир Смирнов
ЦЗ
89
Александр Ярковой
ЦЗ
2
Александр Серасхов
ПЗ
25
Алексей Турик
ЛП
24
Панайот Хартияди
ЦП
78
Николай Калинский
ЦП
Рубин (мол)
31
Алексей Березин
ВР
36
Юрий Савосин
ЦЗ
15
Юрий Литке
ЦЗ
30
Айдар Хабибуллин
ЦЗ
57
Никита Лобанов
ЦП
30
Игорь Рогачевский
ЦП
23
Андрей Вшивцев
ЦФ
3-5-1-1
1
Фильцов
26
Мустафин
50
Лысцов
93
Бурнаш
10
Саламатов
14
Цвейба
90
Ломакин
92
Подберезкин
8
Поляков
7
Дубчак
9
Муллин
4-4-1-1
1
Волкотруб
3
Джалилов
93
Гараев
42
Бойко
3
Набиуллин
7
Уруру
95
Прокопенко
28
Кузьмичев
8
Стёпин
39
Умарбаев
25
Уридия
7
Дубчак
2
Серасхов
2
Серасхов
7
Дубчак
90
Ломакин
24
Хартияди
24
Хартияди
90
Ломакин
8
Поляков
78
Калинский
78
Калинский
8
Поляков
3
Набиуллин
15
Литке
15
Литке
3
Набиуллин
95
Прокопенко
57
Лобанов
57
Лобанов
95
Прокопенко
8
Стёпин
23
Вшивцев
23
Вшивцев
8
Стёпин
42
Бойко
30
Хабибуллин
30
Хабибуллин
42
Бойко
7
Уруру
30
Рогачевский
30
Рогачевский
7
Уруру
Остались в запасе
Локомотив (мол)
Рубин (мол)
87
Владимир Смирнов
ЦЗ
91
Александр Воробьев
ВР
89
Александр Ярковой
ЦЗ
25
Алексей Турик
ЛП
Главный тренер
Владимир Волчек
36
Юрий Савосин
ЦЗ
31
Алексей Березин
ВР
Главный тренер
Андрей Федоров
Остались в запасе
87
Владимир Смирнов
ЦЗ
91
Александр Воробьев
ВР
89
Александр Ярковой
ЦЗ
25
Алексей Турик
ЛП
Остались в запасе
36
Юрий Савосин
ЦЗ
31
Алексей Березин
ВР
Главный тренер
Владимир Волчек
Главный тренер
Андрей Федоров
Статистика матча Локомотив (мол) - Рубин (мол)
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
- : -
20.11.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
3 : 0
06.11.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Локомотив (мол)
5 : 2
30.10.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Урал (мол)
5 : 7
16.10.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 1
06.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Рубин (мол)
2 : 3
30.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо Мх (мол)
1 : 0
09.10.2026
Рубин (мол)
Информация о матче
Стадион:
Сапсан Арена
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