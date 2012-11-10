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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Рубин (мол) - Кр. Советов (мол)
Рубин (мол) - Кр. Советов (мол): обзор матча 10 ноября 2012
Рубин (мол)
10.11.2012, суббота, 14:00
Россия. Молодежное первенство, 15 тур
3 : 1
Завершен
Кр. Советов (мол)
22'
И. Темников
48'
М. Уридия
80'
П. Умарбаев
46'
М. Палиенко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин (мол) - Кр. Советов (мол)
90'
Желтая карточка
С. Сипатов
Замена
Д. Волкотруб
️️️️
А. Березин
86'
Замена
И. Рогачевский
️️️️
П. Умарбаев
85'
Замена
Ю. Савосин
️️️️
К. Васильев
82'
ГОЛ! 3:1!
П. Умарбаев
80'
Замена
Р. Стёпин
️️️️
М. Платика
76'
70'
Замена
О. Короман
️️️️
Ф. Алексенко
Замена
А. Вшивцев
️️️️
И. Темников
64'
Замена
А. Сикоев
️️️️
М. Уридия
64'
59'
Замена
С. Сипатов
️️️️
К. Кертанов
Замена
Н. Лобанов
️️️️
Л. Уруру
53'
ГОЛ! 2:1!
М. Уридия
48'
47'
Желтая карточка
М. Палиенко
46'
Замена
М. Палиенко
️️️️
А. Делькин
46'
ГОЛ! 1:1!
М. Палиенко
ГОЛ! 1:0!
И. Темников
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин (мол)
31
Алексей Березин
ВР
93
Виктор Гараев
ЦЗ
42
Дмитрий Бойко
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
3
Искандар Джалилов
ПЗ
7
Луай Уруру
ЦП
28
Виктор Кузьмичев
ЦП
5
Михаил Платика
ЦП
39
Парвизджон Умарбаев
ПВ
25
Константин Васильев
ЦФ
25
Мераби Уридия
ЦФ
Главный тренер
Владимир Ежуров
Кр. Советов (мол)
31
Алексей Федоров
ВР
92
Дмитрий Голубев
ЛЗ
38
Станислав Бравин
ЦЗ
43
Олег Роганов
ЦП
34
Павел Семиняка
ЦП
99
Магомед Убайдулаев
ЦП
97
Федор Алексенко
ЦП
33
Александр Клягин
ЦП
4
Александр Елисеев
ЦП
18
Константин Кертанов
АП
90
Артем Делькин
ЦФ
Рубин (мол)
1
Дмитрий Волкотруб
ВР
36
Юрий Савосин
ЦЗ
57
Никита Лобанов
ЦП
8
Роман Стёпин
ЦП
30
Игорь Рогачевский
ЦП
23
Андрей Вшивцев
ЦФ
70
Асланбек Сикоев
ЦФ
Кр. Советов (мол)
94
Андрей Ларионов
ВР
57
Андрей Веселов
ЦЗ
22
Владислав Быков
ЦЗ
33
Огнен Короман
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
70
Денис Дюжков
ЦФ
17
Сергей Сипатов
ЦФ
4-3-1-2
31
Березин
11
Темников
93
Гараев
42
Бойко
3
Джалилов
7
Уруру
28
Кузьмичев
5
Платика
39
Умарбаев
25
Уридия
25
Васильев
2-5-2-1
31
Федоров
38
Бравин
92
Голубев
34
Семиняка
97
Алексенко
33
Клягин
4
Елисеев
99
Убайдулаев
18
Кертанов
43
Роганов
90
Делькин
11
Темников
23
Вшивцев
23
Вшивцев
11
Темников
7
Уруру
57
Лобанов
57
Лобанов
7
Уруру
5
Платика
8
Стёпин
8
Стёпин
5
Платика
25
Васильев
36
Савосин
36
Савосин
25
Васильев
39
Умарбаев
30
Рогачевский
30
Рогачевский
39
Умарбаев
31
Березин
1
Волкотруб
1
Волкотруб
31
Березин
25
Уридия
70
Сикоев
70
Сикоев
25
Уридия
18
Кертанов
17
Сипатов
17
Сипатов
18
Кертанов
97
Алексенко
33
Короман
33
Короман
97
Алексенко
90
Делькин
99
Палиенко
99
Палиенко
90
Делькин
Остались в запасе
Рубин (мол)
Кр. Советов (мол)
Главный тренер
Владимир Ежуров
70
Денис Дюжков
ЦФ
57
Андрей Веселов
ЦЗ
22
Владислав Быков
ЦЗ
94
Андрей Ларионов
ВР
Остались в запасе
Остались в запасе
70
Денис Дюжков
ЦФ
57
Андрей Веселов
ЦЗ
22
Владислав Быков
ЦЗ
94
Андрей Ларионов
ВР
Главный тренер
Владимир Ежуров
Статистика матча Рубин (мол) - Кр. Советов (мол)
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 1
06.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Рубин (мол)
2 : 3
30.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо Мх (мол)
1 : 0
09.10.2026
Рубин (мол)
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
2 : 1
21.11.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Кр. Советов (мол)
3 : 4
08.11.2025
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Зенит (мол)
3 : 0
31.10.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Кр. Советов (мол)
1 : 1
24.10.2025
Сочи (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
17.10.2025
Кр. Советов (мол)
Информация о матче
Стадион:
Искусственное поле базы ФК "Рубин"
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