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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Мордовия (мол) - Рубин (мол)
Мордовия (мол) - Рубин (мол): обзор матча 02 ноября 2012
Мордовия (мол)
02.11.2012, пятница, 14:00
Россия. Молодежное первенство, 14 тур
0 : 1
Завершен
Рубин (мол)
9'
М. Уридия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мордовия (мол) - Рубин (мол)
90'
Желтая карточка
К. Васильев
90'
Замена
Ю. Савосин
️️️️
Л. Уруру
Замена
П. Афанасьев
️️️️
М. Жестков
86'
Замена
А. Шебанов
️️️️
А. Соболев
84'
83'
Замена
К. Сварупс
️️️️
М. Уридия
Желтая карточка
Д. Волаш
78'
77'
Замена
И. Рогачевский
️️️️
Р. Стёпин
Замена
И. Крутов
️️️️
В. Сандркин
72'
Желтая карточка
М. Будников
68'
Замена
Р. Юсупов
️️️️
М. Будников
68'
Замена
Д. Волаш
️️️️
Д. Соболев
61'
Замена
И. Захаров
️️️️
Э. Стурки
61'
Желтая карточка
Э. Стурки
60'
46'
Замена
К. Васильев
️️️️
Н. Лобанов
46'
Замена
А. Сикоев
️️️️
М. Платика
28'
Желтая карточка
В. Гараев
Желтая карточка
М. Маркин
28'
9'
ГОЛ! 0:1!
М. Уридия
5'
Желтая карточка
Л. Уруру
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мордовия (мол)
1
Денис Шебанов
ВР
21
Павел Орлов
ЦЗ
19
Эдуард Стурки
ЦЗ
22
Максим Будников
ЦЗ
11
Андрей Пазин
ОП
55
Владимир Бармин
ЦП
64
Владимир Сандркин
ЦП
7
Денис Соболев
ЦП
99
Антон Соболев
ЦП
71
Максим Жестков
ПП
93
Михаил Маркин
ЦФ
Главный тренер
Марат Мустафин
Рубин (мол)
31
Алексей Березин
ВР
93
Виктор Гараев
ЦЗ
42
Дмитрий Бойко
ЦЗ
3
Искандар Джалилов
ПЗ
57
Никита Лобанов
ЦП
7
Луай Уруру
ЦП
8
Роман Стёпин
ЦП
28
Виктор Кузьмичев
ЦП
5
Михаил Платика
ЦП
39
Парвизджон Умарбаев
ПВ
25
Мераби Уридия
ЦФ
Главный тренер
Владимир Ежуров
Мордовия (мол)
7
Алексей Шебанов
ВР
35
Роман Калюжный
ВР
27
Илья Захаров
ЛЗ
11
Радик Юсупов
ПЗ
34
Игорь Крутов
ЦП
12
Павел Афанасьев
ЦП
17
Далибор Волаш
ЦФ
Рубин (мол)
1
Дмитрий Волкотруб
ВР
36
Юрий Савосин
ЦЗ
30
Игорь Рогачевский
ЦП
25
Константин Васильев
ЦФ
97
Каспарс Сварупс
ЦФ
23
Андрей Вшивцев
ЦФ
70
Асланбек Сикоев
ЦФ
3-1-5-1
1
Шебанов
21
Орлов
19
Стурки
22
Будников
11
Пазин
55
Бармин
64
Сандркин
7
Соболев
99
Соболев
71
Жестков
93
Маркин
3-5-1-1
31
Березин
3
Джалилов
42
Бойко
93
Гараев
57
Лобанов
8
Стёпин
28
Кузьмичев
5
Платика
7
Уруру
39
Умарбаев
25
Уридия
19
Стурки
27
Захаров
27
Захаров
19
Стурки
7
Соболев
17
Волаш
17
Волаш
7
Соболев
22
Будников
11
Юсупов
11
Юсупов
22
Будников
64
Сандркин
34
Крутов
34
Крутов
64
Сандркин
71
Жестков
12
Афанасьев
12
Афанасьев
71
Жестков
99
Соболев
7
Шебанов
7
Шебанов
99
Соболев
8
Стёпин
30
Рогачевский
30
Рогачевский
8
Стёпин
57
Лобанов
25
Васильев
25
Васильев
57
Лобанов
7
Уруру
36
Савосин
36
Савосин
7
Уруру
25
Уридия
97
Сварупс
97
Сварупс
25
Уридия
5
Платика
70
Сикоев
70
Сикоев
5
Платика
Остались в запасе
Мордовия (мол)
Рубин (мол)
35
Роман Калюжный
ВР
Главный тренер
Марат Мустафин
23
Андрей Вшивцев
ЦФ
1
Дмитрий Волкотруб
ВР
Главный тренер
Владимир Ежуров
Остались в запасе
35
Роман Калюжный
ВР
Остались в запасе
23
Андрей Вшивцев
ЦФ
1
Дмитрий Волкотруб
ВР
Главный тренер
Марат Мустафин
Главный тренер
Владимир Ежуров
Статистика матча Мордовия (мол) - Рубин (мол)
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Локомотив (мол)
3 : 1
20.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Анжи (мол)
0 : 0
14.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Мордовия (мол)
2 : 1
10.05.2016
Зенит (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Кубань (мол)
0 : 0
06.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Мордовия (мол)
1 : 3
30.04.2016
Ростов (мол)
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 1
06.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Рубин (мол)
2 : 3
30.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо Мх (мол)
1 : 0
09.10.2026
Рубин (мол)
Информация о матче
Стадион:
Старт
Новости команд
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Мордовия (мол)
Рубин (мол)
«Рубин» купил защитника сборной Черногории
2023.07.04 10:59
«Рубин» и «Динамо» сыграют 5 июля
2022.06.28 18:16
1
Защитник Зотов покинул «Рубин»
2022.06.13 14:25
Матч молодежной лиги «Рубин» – «Уфа» перенесли из-за морозов
2021.02.22 11:40
Защитник Фомин, потерявший два литра крови после матча с «молодежкой» «Спартака», вернулся в расположение «Рубина»
2019.11.20 14:53
1
Молодежное первенство. «Локомотив» обыграл «Мордовию» и стал победителем турнира
2016.05.20 15:15
7
Молодежное первенство. «Анжи» сыграл вничью с «Мордовией»
2016.05.14 18:32
Молодежное первенство. «Анжи» обыграл «Зенит», «Кубань» и «Мордовия» поделили очки
2016.05.06 17:54
Молодежное первенство. «Ростов» одолел «Мордовию»
2016.04.30 15:50
1
Молодежное первенство. «Спартак» разгромил «Мордовию»
2016.04.22 15:54
«Рубин» купил защитника сборной Черногории
2023.07.04 10:59
«Рубин» и «Динамо» сыграют 5 июля
2022.06.28 18:16
1
Защитник Зотов покинул «Рубин»
2022.06.13 14:25
Матч молодежной лиги «Рубин» – «Уфа» перенесли из-за морозов
2021.02.22 11:40
Защитник Фомин, потерявший два литра крови после матча с «молодежкой» «Спартака», вернулся в расположение «Рубина»
2019.11.20 14:53
1
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