Молодежное первенство. «Локомотив» обыграл «Мордовию» и стал победителем турнира

В поединке 30-го тура Молодежного первенства «Локомотив» на своем поле уверенно одолел «Мордовию».

Дубль в составе хозяев оформил полузащитник Алексей Миранчук. Победа позволила железнодорожникам набрать 61 очко и стать недосягаемыми для ЦСКА, который располагается на второй строчке в турнирной таблице. Таким образом, «Локомотив» выиграл Молодежное первенство.

Чемпионат России. Молодежное первенство. 30-й тур

Локомотив М (мол.) – Мордовия (мол.) – 3:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Миранчук, 19; 2:0 – Тугарев, 47; 3:0 – Миранчук, 62; 3:1 – Чубухин, 72.