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Молодежное первенство. «Локомотив» обыграл «Мордовию» и стал победителем турнира

20 мая 2016, 15:15
7

В поединке 30-го тура Молодежного первенства «Локомотив» на своем поле уверенно одолел «Мордовию».

Дубль в составе хозяев оформил полузащитник Алексей Миранчук. Победа позволила железнодорожникам набрать 61 очко и стать недосягаемыми для ЦСКА, который располагается на второй строчке в турнирной таблице. Таким образом, «Локомотив» выиграл Молодежное первенство.

Чемпионат России. Молодежное первенство. 30-й тур

Локомотив М (мол.) – Мордовия (мол.) – 3:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Миранчук, 19; 2:0 – Тугарев, 47; 3:0 – Миранчук, 62; 3:1 – Чубухин, 72.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Молодежное первенство Локомотив (мол) Мордовия (мол) Миранчук Алексей
Комментарии (7)
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Devil56
1463747159
Красавцы! Теперь нужно правильно перевести их в основу
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LokoGoGo
1463747535
С победой! Половину переводить в 1ю команду, постепенно избавляясь от Фернандешей и Ндинг со Шкулетичами. Будет самый русский коллектив - это наш Локомотив) еще похлеще Динамиков. Тоже молодежь молодцы у ментов, надеялся, они вторыми станут
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bringing
1463750086
Молодцы
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Arhadiavol
1463755278
хоть тут первые
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Raider26
1463773266
молодцы! взрослые нервно курят в сторонке ))
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