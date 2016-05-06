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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Кубань (мол) - Мордовия (мол)
Кубань (мол) - Мордовия (мол): обзор матча 06 мая 2016
Кубань (мол)
06.05.2016, пятница, 16:00
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
0 : 0
Завершен
Мордовия (мол)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань (мол) - Мордовия (мол)
Желтая карточка
И. Пономарёв
7'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (мол)
39
Евгений Фролов
ВР
24
Руслан Джамалутдинов
ЦЗ
40
Юрий Журавлев
ЦЗ
4
Кирилл Волчков
ПЗ
97
Алан Хачиров
ЛВ
90
Ильмир Нурисов
ЦП
78
Игорь Пономарёв
ЦП
70
Александр Джумаев
ЦП
89
Владислав Тюфяков
ЦП
17
Игорь Коновалов
ЦП
22
Юрий Завезен
ПП
Мордовия (мол)
35
Роман Калюжный
ВР
57
Руслан Навлетов
ВР
70
Динар Хайбуллин
ЦЗ
52
Егор Сысуев
ЦЗ
43
Никита Аксенов
ЦЗ
49
Сергей Учелькин
ЦЗ
42
Никита Усов
ЦЗ
9
Владислав Адаев
ЛВ
68
Егор Дмитриев
ЦП
69
Александр Курчавый
ЦП
93
Михаил Маркин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Савочкин
Кубань (мол)
12
Владислав Шевченко
ВР
38
Александр Акишин
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
68
Алексей Иванушкин
ЦЗ
64
Тимур Закиров
ЦЗ
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
60
Юрий Митрохин
ЦП
99
Дмитрий Щербак
ЦП
92
Дмитрий Галкин
ЦП
85
Яков Миньков
ЦП
21
Никита Козловский
АП
23
Илья Стефанович
ЦФ
Мордовия (мол)
1
Денис Шебанов
ВР
46
Илья Кузин
ЦЗ
50
Артем Гришин
ЦП
73
Антон Афонин
ЦП
54
Артур Игошев
ЦП
48
Андрей Маланьин
ЦФ
3-5-2
39
Фролов
24
Джамалутдинов
40
Журавлев
4
Волчков
78
Пономарёв
70
Джумаев
89
Тюфяков
17
Коновалов
22
Завезен
97
Хачиров
90
Нурисов
3-2-2-1-1
35
Калюжный
43
Аксенов
49
Учелькин
42
Усов
70
Хайбуллин
52
Сысуев
68
Дмитриев
69
Курчавый
9
Адаев
93
Маркин
Остались в запасе
Кубань (мол)
Мордовия (мол)
81
Максим Сидоров
ЛЗ
68
Алексей Иванушкин
ЦЗ
60
Юрий Митрохин
ЦП
64
Тимур Закиров
ЦЗ
21
Никита Козловский
АП
99
Дмитрий Щербак
ЦП
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
92
Дмитрий Галкин
ЦП
85
Яков Миньков
ЦП
12
Владислав Шевченко
ВР
38
Александр Акишин
ВР
23
Илья Стефанович
ЦФ
46
Илья Кузин
ЦЗ
50
Артем Гришин
ЦП
73
Антон Афонин
ЦП
48
Андрей Маланьин
ЦФ
54
Артур Игошев
ЦП
1
Денис Шебанов
ВР
Главный тренер
Сергей Савочкин
Остались в запасе
81
Максим Сидоров
ЛЗ
68
Алексей Иванушкин
ЦЗ
60
Юрий Митрохин
ЦП
64
Тимур Закиров
ЦЗ
21
Никита Козловский
АП
99
Дмитрий Щербак
ЦП
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
92
Дмитрий Галкин
ЦП
85
Яков Миньков
ЦП
12
Владислав Шевченко
ВР
38
Александр Акишин
ВР
23
Илья Стефанович
ЦФ
Остались в запасе
46
Илья Кузин
ЦЗ
50
Артем Гришин
ЦП
73
Антон Афонин
ЦП
48
Андрей Маланьин
ЦФ
54
Артур Игошев
ЦП
1
Денис Шебанов
ВР
Главный тренер
Сергей Савочкин
Статистика матча Кубань (мол) - Мордовия (мол)
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 10 тур
Нижний Новгород (мол)
0 : 1
19.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 9 тур
Кубань (мол)
1 : 4
12.05.2023
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 8 тур
Оренбург (мол)
1 : 5
05.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 7 тур
Кубань (мол)
6 : 2
28.04.2023
Торпедо (мол.)
Россия. МФЛ, 6 тур
Мастер-Сатурн
1 : 1
21.04.2023
Кубань (мол)
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Локомотив (мол)
3 : 1
20.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Анжи (мол)
0 : 0
14.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Мордовия (мол)
2 : 1
10.05.2016
Зенит (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Кубань (мол)
0 : 0
06.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Мордовия (мол)
1 : 3
30.04.2016
Ростов (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Иванников
(Ставрополь)
Стадион:
Труд
Новости команд
Все
Кубань (мол)
Мордовия (мол)
Молодежное первенство. «Кубань» и «Анжи» одержали гостевые победы
2016.05.20 17:25
Молодежное первенство. «Локомотив» обыграл «Мордовию» и стал победителем турнира
2016.05.20 15:15
7
Молодежное первенство. «Кубань» взяла верх над «Динамо»
2016.05.15 15:09
Молодежное первенство. «Анжи» сыграл вничью с «Мордовией»
2016.05.14 18:32
Молодежное первенство. «Анжи» обыграл «Зенит», «Кубань» и «Мордовия» поделили очки
2016.05.06 17:54
Молодежное первенство. «Кубань» и «Анжи» одержали гостевые победы
2016.05.20 17:25
Молодежное первенство. «Кубань» взяла верх над «Динамо»
2016.05.15 15:09
Молодежное первенство. «Анжи» обыграл «Зенит», «Кубань» и «Мордовия» поделили очки
2016.05.06 17:54
Молодежное первенство. Павлюченко не спас «Кубань» от поражения в матче с «Зенитом»
2016.04.27 18:52
Молодежное первенство. «Динамо» разгромило «Крылья Советов», «Кубань» уступила «Ростову»
2016.04.16 15:54
Молодежное первенство. «Локомотив» обыграл «Мордовию» и стал победителем турнира
2016.05.20 15:15
7
Молодежное первенство. «Анжи» сыграл вничью с «Мордовией»
2016.05.14 18:32
Молодежное первенство. «Анжи» обыграл «Зенит», «Кубань» и «Мордовия» поделили очки
2016.05.06 17:54
Молодежное первенство. «Ростов» одолел «Мордовию»
2016.04.30 15:50
1
Молодежное первенство. «Спартак» разгромил «Мордовию»
2016.04.22 15:54
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