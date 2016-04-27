Молодежное первенство. Павлюченко не спас «Кубань» от поражения в матче с «Зенитом»

В поединке 26-го тура молодежного первенства России «Зенит» на своем поле с минимальным счетом одолел «Кубань». Автором единственного забитого гола в этой встрече стал нападающий хозяев Павел Назимов, отличившийся на 71-й минуте матча.

За гостей в этой встрече выступал бывший форвард сборной России Роман Павлюченко, но результативными действиями футболист отметиться не сумел.

Чемпионат России. Молодежное первенство. 26-й тур

Зенит (мол.) – Кубань (мол.) – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Назимов, 71.