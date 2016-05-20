- 20 мая 2016
- 17:25 Молодежное первенство. «Кубань» и «Анжи» одержали гостевые победы
- 15 мая 2016
- 15:09 Молодежное первенство. «Кубань» взяла верх над «Динамо»
- 6 мая 2016
- 17:54 Молодежное первенство. «Анжи» обыграл «Зенит», «Кубань» и «Мордовия» поделили очки
- 27 апреля 2016
- 18:52 Молодежное первенство. Павлюченко не спас «Кубань» от поражения в матче с «Зенитом»
- 16 апреля 2016
- 15:54 Молодежное первенство. «Динамо» разгромило «Крылья Советов», «Кубань» уступила «Ростову»
- 9 апреля 2016
- 18:29 Молодежное первенство. «Спартак» и «Кубань» голов не забили
- 2 апреля 2016
- 15:28 Молодежное первенство. «Мордовия» обыграла «Крылья Советов», «Кубань» уступила «Амкару»
- 4 марта 2016
- 17:07 Молодежное первенство. «Рубин» на своем поле уступил «Кубани» 1
- 19 декабря 2015
- 21:57 Стаценко: «Кубань» ждет светлое будущее» 3
- 27 ноября 2015
- 17:56 Молодежное первенство. «Кубань» одержала волевую победу над «Уфой»
- 6 ноября 2015
- 17:02 Молодежное первенство. «Динамо» не дало «Кубани» выйти в лидеры 1
- 31 октября 2015
- 14:12 Молодежное первенство. «Локомотив» уступил «Кубани» 1
- 23 октября 2015
- 19:59 Молодежное первенство. «Мордовия» проиграла «Кубани»
- 15 октября 2015
- 15:53 Молодежное первенство. «Зенит» оказался сильнее «Кубани»
- 14:13 Павлюченко сыграет за молодежный состав «Кубани»
- 2 октября 2015
- 14:48 Молодежное первенство. «Кубань» и «Крылья Советов» одержали свои победы
- 18 сентября 2015
- 17:58 Бесчастных: «Это первый матч за полтора года, после которого мне нечего было сказать команде»
- 15:53 Молодежное первенство. «Спартак» крупно проиграл «Кубани» 2
- 11 сентября 2015
- 15:26 Молодежное первенство. «Зенит» обыграл ЦСКА, «Амкар» сильнее «Кубани»
- 23 августа 2015
- 18:09 Молодежное первенство. «Кубань» в голевом матче выиграла в Самаре 1