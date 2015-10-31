Молодежное первенство. «Локомотив» уступил «Кубани»

Краснодарская "Кубань" на своем поле переиграла "Локомотив" в рамках матча 14-го тура молодежного первенства России. Встреча завершилась со счетом 2:0. Голами отметились Юрий Завезен и Максим Майрович. Благодаря этой победе "Кубань", набрав 27 очков, вышла на первое место в турнирной таблице.

В другом матче тура "Крылья Советов" и "Краснодар" сыграли вничью со счетом 2:2.



Первенство России среди молодежных команд. 14-й тур



Кубань (мол.) (Краснодар) – Локомотив (мол.) (Москва) – 2:0 (1:0)



Голы: 1:0 – Завезен, 17. 2:0 – Майрович, 59.



Кр. Советов (мол.) (Самара) – Краснодар (мол.) (Краснодар) – 2:2 (1:1)



Голы: 0:1 – Батютин, 16. 1:1 – Бирюков, 45+1. 1:2 – Квеквескири, 57. 2:2 – Подъячев, 90+4.