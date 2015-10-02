Молодежное первенство. «Кубань» и «Крылья Советов» одержали свои победы

В 11-м туре молодежного первенства состоялись два матча. Победителя во встрече «Кубани» и «Анжи» удалось выяснить лишь в компенсированное время за счет гола Майоровича. А вот во встрече «Урала» и «Крыльев Советов» гости отпраздновали свою первую победу в нынешнем чемпионате.

Первенство России среди молодежных команд. 11-й тур

«Кубань» (мол.) (Краснодар) – «Анжи» (мол.) (Махачкала) – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Майрович, 90+2.

«Урал» (мол.) (Екатеринбург) – «Крылья Советов» (мол.) (Самара) – 2:3 (0:0)

Голы: 1:0 – Щербаков, 48; 1:1 – Ахиссан, 55; 2:1 – Юсупов, 61; 2:2 – Мелихов, 64; 2:3 – Визнович, 71.