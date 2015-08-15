Молодежное первенство. «Зенит» обыграл «Краснодар», «Кубань» дожала «Рубин»

Петербургский «Зенит» переиграл «Краснодар» в матче первенства России среди молодежных команд клубов премьер-лиги.

Сине-бело-голубые отправили в сетку ворот гостей два безответных мяча.

Еще в одном поединке дня краснодарская «Кубань» в добавленное время вырвала победу над казанским «Рубином».

Первенство России среди молодежных команд​. 5-й тур

Зенит (мол.) (Санкт-Петербург) – Краснодар (мол.) – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Назимов, 47 (с пенальти). 2:0 – Троянс, 53.

Кубань (мол.) (Краснодар) – Рубин (мол.) (Казань) – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Стефанович, 90.