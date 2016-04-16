Молодежное первенство. «Динамо» разгромило «Крылья Советов», «Кубань» уступила «Ростову»

В матче 24-го тура молодежного первенства чемпионата России «Динамо» со счетом 4:1 разгромило «Крылья Советов».
В другой встрече «Ростов» одолел «Кубань».
Чемпионат России. Молодежное первенство. 24-й тур
Динамо (мол.) – Крылья Советов (мол.) – 4:1 (1:0)
Голы: 1:0 – Обольский, 32; 1:1 – Козлов, 63; 2:1 – Соломатин, 81; 3:1 – Грулев, 86; 4:1 – Соломатин, 90 (с пенальти).
Кубань (мол.) – Ростов (мол.) – 1:2 (0:1)
Голы: 0:1 – Логунов, 27; 1:1 – Хачиров, 71; 1:2 – Соловьев, 75.
Источник: Бомбардир.ру