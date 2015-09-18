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    Молодежное первенство. «Спартак» крупно проиграл «Кубани»

    Лидеры молодежного первенства московские «спартаковцы» после достаточно неожиданного домашнего поражения от «Ростова» в прошлом туре так и не смогли придти в себя и потерпели второе, еще более оглушительное, поражение кряду. Обидчиками москвичей стала «Кубань», отправившая в ворота голкипера гостей Ильи Сухорученко четыре безответных мяча.

    Первенство России среди молодежных команд. 9-й тур

    Кубань (Краснодар) – Спартак (Москва) – 4:0 (2:0)

    Голы: 1:0 — Георгиевский, 12; 2:0 — Стефанович, 14; 3:0 — Завезен, 59; 4:0 — Стефанович, 62.

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.09.2015 15:53
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    Комментарии (3)
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    PNZ1985
    1442581177
    Завезен
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    starche
    1442596258
    Пустячок, а приятно.
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    ologreds
    1694997146
    numo442777
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