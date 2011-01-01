Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
10
11
12
13
15
18
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
18
14
2
2
45
20
25
44
18
12
3
3
41
17
24
39
18
12
3
3
38
19
19
39
18
11
3
4
34
14
20
36
18
10
6
2
40
19
21
36
18
11
1
6
31
20
11
34
18
9
6
3
37
23
14
33
18
8
4
6
35
33
2
28
18
8
2
8
27
33
-6
26
18
7
3
8
17
21
-4
24
18
6
6
6
29
28
1
24
18
6
2
10
33
35
-2
20
18
6
2
10
18
25
-7
20
18
5
5
8
20
32
-12
20
18
5
3
10
23
32
-9
18
18
4
4
10
24
31
-7
16
18
4
3
11
19
46
-27
15
18
4
2
12
23
41
-18
14
18
3
5
10
15
29
-14
14
18
1
3
14
9
40
-31
6
Группа A
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
18
15
2
1
53
18
35
47
18
11
2
5
37
26
11
35
18
8
5
5
33
24
9
29
18
8
4
6
30
22
8
28
18
7
4
7
24
26
-2
25
18
5
4
9
29
32
-3
19
18
5
4
9
20
33
-13
19
18
5
3
10
28
35
-7
18
18
4
5
9
17
36
-19
17
18
4
3
11
21
40
-19
15
Группа B
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
10
6
4
0
15
3
12
22
10
6
3
1
19
9
10
21
10
5
4
1
23
11
12
19
10
5
2
3
13
11
2
17
10
3
4
3
14
14
0
13
10
2
5
3
19
21
-2
11
10
2
4
4
12
16
-4
10
10
2
4
4
11
17
-6
10
10
1
5
4
9
14
-5
8
10
0
1
9
9
28
-19
1
Команда
10
11
12
14
15
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
9
8
0
1
24
10
14
24
9
7
1
1
18
5
13
22
9
7
0
2
21
13
8
21
9
5
4
0
18
10
8
19
9
6
0
3
18
11
7
18
9
5
2
2
17
9
8
17
9
5
1
3
19
16
3
16
9
4
3
2
16
11
5
15
9
4
2
3
11
8
3
14
9
4
1
4
12
13
-1
13
9
4
0
5
13
12
1
12
9
3
3
3
19
14
5
12
9
3
3
3
10
11
-1
12
9
3
2
4
14
16
-2
11
9
3
1
5
14
16
-2
10
9
3
1
5
10
15
-5
10
9
2
4
3
13
15
-2
10
9
2
2
5
14
17
-3
8
9
2
2
5
9
22
-13
8
9
1
2
6
7
17
-10
5
Группа 1
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
13
10
2
1
40
14
26
32
13
9
1
3
27
17
10
28
13
6
2
5
19
19
0
20
13
5
5
3
22
17
5
20
13
5
3
5
21
16
5
18
13
4
3
6
23
26
-3
15
13
4
2
7
22
24
-2
14
13
3
4
6
11
22
-11
13
13
3
3
7
14
23
-9
12
13
3
2
8
14
30
-16
11
Группа 2
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
5
4
1
0
13
4
9
13
5
4
1
0
9
2
7
13
5
3
2
0
9
2
7
11
5
3
1
1
14
7
7
10
5
2
2
1
9
4
5
8
5
2
2
1
7
5
2
8
5
1
3
1
6
7
-1
6
5
1
2
2
12
11
1
5
5
0
3
2
1
3
-2
3
5
0
1
4
6
13
-7
1
Команда
10
11
13
14
17
19
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
9
7
2
0
24
7
17
23
9
6
1
2
17
5
12
19
9
6
0
3
22
18
4
18
9
5
3
1
21
12
9
18
9
5
2
2
22
9
13
17
9
5
2
2
23
12
11
17
9
5
1
3
13
9
4
16
9
4
3
2
14
9
5
15
9
4
0
5
16
25
-9
12
9
3
3
3
10
14
-4
12
9
3
2
4
5
8
-3
11
9
2
2
5
10
14
-4
8
9
2
2
5
9
16
-7
8
9
2
2
5
5
13
-8
8
9
2
2
5
10
21
-11
8
9
2
1
6
10
24
-14
7
9
1
1
7
14
19
-5
4
9
0
4
5
5
14
-9
4
9
1
0
8
9
25
-16
3
9
0
1
8
2
23
-21
1
Группа 1
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
13
10
2
1
36
14
22
32
13
8
2
3
30
20
10
26
13
6
3
4
25
17
8
21
13
6
2
5
21
18
3
20
13
4
4
5
16
19
-3
16
13
4
3
6
18
19
-1
15
13
4
3
6
22
24
-2
15
13
3
3
7
14
27
-13
12
13
3
3
7
11
26
-15
12
13
3
2
8
15
29
-14
11
Группа 2
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
5
3
2
0
6
1
5
11
5
2
3
0
9
4
5
9
5
2
2
1
6
5
1
8
5
2
1
2
8
7
1
7
5
1
3
1
7
10
-3
6
5
1
2
2
8
11
-3
5
5
1
1
3
4
9
-5
4
5
0
2
3
4
12
-8
2
5
0
2
3
3
12
-9
2
5
0
0
5
3
15
-12
0
❗Краснодар (мол): 17
❗Локомотив (мол): 10
❗ЦСКА (мол): 12
❗Зенит (мол): 19
❗Ростов (мол): 11
❗Урал (мол): 5
❗Строгино (мол): 8
❗Чертаново (мол): 11
❗Динамо (мол): 7
❗Спартак М (мол): 11
❗Факел (мол): 16
❗Ахмат (мол): 13
❗Кубань (мол): 13
❗Химки (мол): 7
❗Кр. Советов (мол): 14
❗Сочи (мол): 9
❗Мастер-Сатурн: 11
❗Торпедо (мол.): 8
❗Нижний Новгород (мол): 17
❗Оренбург (мол): 5
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире