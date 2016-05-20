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Команды
Кубань (мол)
Новости
Кубань (мол) - новости команды
Краснодар
Стадион:
Труд
Сайт:
http://www.fckuban.ru
Новости
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
Молодежное первенство. «Кубань» и «Анжи» одержали гостевые победы
2016.05.20 17:25
Молодежное первенство. «Кубань» взяла верх над «Динамо»
2016.05.15 15:09
Молодежное первенство. «Анжи» обыграл «Зенит», «Кубань» и «Мордовия» поделили очки
2016.05.06 17:54
Молодежное первенство. Павлюченко не спас «Кубань» от поражения в матче с «Зенитом»
2016.04.27 18:52
Молодежное первенство. «Динамо» разгромило «Крылья Советов», «Кубань» уступила «Ростову»
2016.04.16 15:54
Молодежное первенство. «Спартак» и «Кубань» голов не забили
2016.04.09 18:29
Молодежное первенство. «Мордовия» обыграла «Крылья Советов», «Кубань» уступила «Амкару»
2016.04.02 15:28
Молодежное первенство. «Рубин» на своем поле уступил «Кубани»
2016.03.04 17:07
1
Стаценко: «Кубань» ждет светлое будущее»
2015.12.19 21:57
4
Молодежное первенство. «Кубань» одержала волевую победу над «Уфой»
2015.11.27 17:56
Молодежное первенство. «Динамо» не дало «Кубани» выйти в лидеры
2015.11.06 17:02
1
Молодежное первенство. «Локомотив» уступил «Кубани»
2015.10.31 14:12
1
Молодежное первенство. «Мордовия» проиграла «Кубани»
2015.10.23 19:59
Молодежное первенство. «Зенит» оказался сильнее «Кубани»
2015.10.15 15:53
Павлюченко сыграет за молодежный состав «Кубани»
2015.10.15 14:13
Молодежное первенство. «Кубань» и «Крылья Советов» одержали свои победы
2015.10.02 14:48
Бесчастных: «Это первый матч за полтора года, после которого мне нечего было сказать команде»
2015.09.18 17:58
Молодежное первенство. «Спартак» крупно проиграл «Кубани»
2015.09.18 15:53
2
Молодежное первенство. «Зенит» обыграл ЦСКА, «Амкар» сильнее «Кубани»
2015.09.11 15:26
Молодежное первенство. «Зенит» обыграл «Краснодар», «Кубань» дожала «Рубин»
2015.08.15 13:17
Молодежное первенство РФПЛ. Краснодарское дерби завершилось вничью
2015.08.09 20:53
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