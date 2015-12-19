Стаценко: «Кубань» ждет светлое будущее»

Генеральный директор «Кубани» Валерий Стаценко прокомментировал слухи о расформировании молодежной команды, а также опроверг информацию о том, что клуб может прекратить свое существование.

«Молодежная команда «Кубани» не будет расформирована. Я впервые это слышу. Не понимаю, кто распускает эти слухи. Если ориентироваться на то, что пишут в СМИ, то нас уже десять раз должны были похоронить. Ни нынешний сезон, ни следующий, никакой другой сезон не станет последним для «Кубани». В самом скором времени мы представим новых инвесторов клуба. Все убедятся, что у команды светлое будущее», – говорит Стаценко.