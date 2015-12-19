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    Стаценко: «Кубань» ждет светлое будущее»

    Генеральный директор «Кубани» Валерий Стаценко прокомментировал слухи о расформировании молодежной команды, а также опроверг информацию о том, что клуб может прекратить свое существование.

    «Молодежная команда «Кубани» не будет расформирована. Я впервые это слышу. Не понимаю, кто распускает эти слухи. Если ориентироваться на то, что пишут в СМИ, то нас уже десять раз должны были похоронить. Ни нынешний сезон, ни следующий, никакой другой сезон не станет последним для «Кубани». В самом скором времени мы представим новых инвесторов клуба. Все убедятся, что у команды светлое будущее», – говорит Стаценко.

    Источник: Чемпионат.ком

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    19.12.2015 21:57
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    Комментарии (5)
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    Маракушев
    1450553281
    В ФНЛ нет светлого будущего, ни у кого.
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    BAIv
    1450557762
    иллюзионист... верить уже нельзя никаким руководителям, одно словоблцдие
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    VVM1964
    1450624359
    В ЗАДНИЦЕ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ СВЕТЛОГО БУДУЩЕГО , А ИМЕННО ТУДА ПО МОЕМУ НАПРАВЛЕН ПУТЬ КУБАНИ . ПРИСКОРБНО .
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    ologreds
    1694996563
    numo452466
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