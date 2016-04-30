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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Мордовия (мол) - Ростов (мол)
Мордовия (мол) - Ростов (мол): обзор матча 30 апреля 2016
Мордовия (мол)
30.04.2016, суббота, 14:00
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
1 : 3
Завершен
Ростов (мол)
71'
Е. Дмитриев
17'
Е. Стуканов
49'
А. Сиденко
87'
А. Сиденко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мордовия (мол) - Ростов (мол)
90'
+2
Замена
Д. Христис
️️️️
Ф. Кондрюков
90'
Замена
А. Соболь
️️️️
Е. Стуканов
88'
Замена
Д. Машкин
️️️️
И. Захаров
87'
ГОЛ! 1:3!
А. Сиденко
84'
Замена
Д. Вебер
️️️️
Д. Остапенко
Замена
С. Учелькин
️️️️
С. Ширшиков
82'
80'
Замена
С. Ахмаев
️️️️
Б. Су Ю
Вторая желтая
А. Чубукин
77'
Замена
А. Черентаев
️️️️
А. Игошев
75'
ГОЛ! 1:2!
Е. Дмитриев
71'
67'
Желтая карточка
И. Захаров
Желтая карточка
А. Чубукин
67'
Замена
Е. Дмитриев
️️️️
А. Курчавый
66'
Замена
Н. Усов
️️️️
М. Перендиа
62'
49'
ГОЛ! 0:2!
А. Сиденко
46'
Замена
А. Сиденко
️️️️
А. Трошечкин
46'
Замена
В. Суслов
️️️️
Н. Медведев
45'
Желтая карточка
Д. Остапенко
Замена
В. Нургалеев
️️️️
В. Змеёв
35'
30'
Желтая карточка
А. Логунов
17'
ГОЛ! 0:1!
Е. Стуканов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мордовия (мол)
25
Илья Чебану
ВР
57
Руслан Навлетов
ВР
44
Алексей Чубукин
ЦЗ
45
Александр Теняев
ЦЗ
67
Сергей Ширшиков
ЦЗ
40
Милан Перендиа
ЦЗ
9
Владислав Адаев
ЛВ
54
Артур Игошев
ЦП
69
Александр Курчавый
ЦП
93
Михаил Маркин
ЦФ
43
Владимир Змеёв
ЦФ
Главный тренер
Сергей Савочкин
Ростов (мол)
30
Никита Медведев
ВР
79
Алексей Гречкин
ЦЗ
69
Никита Ковалев
ЦЗ
44
Александр Логунов
ЦЗ
60
Филипп Кондрюков
ЦЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
8
Евгений Стуканов
ЦП
27
Илья Захаров
ЦП
8
Даниил Остапенко
ЦП
86
Бен Су Ю
ЦП
15
Руслан Шаповалов
ПП
Главный тренер
Игорь Гамула
Мордовия (мол)
35
Роман Калюжный
ВР
70
Динар Хайбуллин
ЦЗ
46
Илья Кузин
ЦЗ
52
Егор Сысуев
ЦЗ
49
Сергей Учелькин
ЦЗ
42
Никита Усов
ЦЗ
50
Артем Гришин
ЦП
73
Антон Афонин
ЦП
68
Егор Дмитриев
ЦП
65
Владислав Нургалеев
ЦП
48
Андрей Маланьин
ЦФ
62
Александр Черентаев
ЦФ
Ростов (мол)
82
Владислав Суслов
ВР
53
Дмитрий Христис
ЦЗ
47
Андрей Сиденко
ЦП
80
Денис Машкин
ЦП
6
Артем Соболь
ЦП
11
Дмитрий Вебер
АП
27
Саид-Али Ахмаев
ЦФ
4-2-1-2
25
Чебану
44
Чубукин
67
Ширшиков
40
Перендиа
45
Теняев
54
Игошев
69
Курчавый
9
Адаев
43
Змеёв
93
Маркин
4-1-5
30
Медведев
69
Ковалев
44
Логунов
60
Кондрюков
79
Гречкин
5
Трошечкин
15
Шаповалов
27
Захаров
8
Остапенко
86
Ю
8
Стуканов
67
Ширшиков
49
Учелькин
49
Учелькин
67
Ширшиков
54
Игошев
62
Черентаев
62
Черентаев
54
Игошев
69
Курчавый
68
Дмитриев
68
Дмитриев
69
Курчавый
40
Перендиа
42
Усов
42
Усов
40
Перендиа
43
Змеёв
65
Нургалеев
65
Нургалеев
43
Змеёв
86
Ю
27
Ахмаев
27
Ахмаев
86
Ю
5
Трошечкин
47
Сиденко
47
Сиденко
5
Трошечкин
27
Захаров
80
Машкин
80
Машкин
27
Захаров
8
Стуканов
6
Соболь
6
Соболь
8
Стуканов
30
Медведев
82
Суслов
82
Суслов
30
Медведев
60
Кондрюков
53
Христис
53
Христис
60
Кондрюков
8
Остапенко
11
Вебер
11
Вебер
8
Остапенко
Остались в запасе
Мордовия (мол)
Ростов (мол)
48
Андрей Маланьин
ЦФ
50
Артем Гришин
ЦП
70
Динар Хайбуллин
ЦЗ
73
Антон Афонин
ЦП
46
Илья Кузин
ЦЗ
52
Егор Сысуев
ЦЗ
35
Роман Калюжный
ВР
Главный тренер
Сергей Савочкин
Главный тренер
Игорь Гамула
Остались в запасе
48
Андрей Маланьин
ЦФ
50
Артем Гришин
ЦП
70
Динар Хайбуллин
ЦЗ
73
Антон Афонин
ЦП
46
Илья Кузин
ЦЗ
52
Егор Сысуев
ЦЗ
35
Роман Калюжный
ВР
Остались в запасе
Главный тренер
Сергей Савочкин
Главный тренер
Игорь Гамула
Статистика матча Мордовия (мол) - Ростов (мол)
1
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Локомотив (мол)
3 : 1
20.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Анжи (мол)
0 : 0
14.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Мордовия (мол)
2 : 1
10.05.2016
Зенит (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Кубань (мол)
0 : 0
06.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Мордовия (мол)
1 : 3
30.04.2016
Ростов (мол)
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ростов (мол)
- : -
20.11.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Чертаново (мол)
1 : 1
06.11.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Факел (мол)
2 : 0
23.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Нижний Новгород (мол)
2 : 1
09.10.2026
Ростов (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Ян Марушко
(Самара)
Стадион:
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2016.04.22 15:54
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22 февраля
«Это че за бред, ***?». Карпин отреагировал на инсайд Карпова, что Юрана уволили за попытку сыграть договорной матч с «Ростовом»
2022.08.10 11:52
7
Товарищеский матч. «Ростов» обыграл «Эстерсунд» на сборе в Марбелье
2021.01.24 20:58
Молодежка «Ростова» возложила цветы к памятнику Понедельника
2020.12.06 11:38
Тренер «Ростова» Тедеев: «Мы большая и сильная семья, мы все выдержим»
2020.06.22 13:11
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