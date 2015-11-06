Сергей Савочкин
Тренер
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Викторович
|Фамилия
|Савочкин
|Команда
|Мордовия (мол)
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|8 февраля 1976
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Викторович
|Фамилия
|Савочкин
|Команда
|Мордовия (мол)
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|8 февраля 1976
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Мордовия (мол)
|13
|3
|8
|2
|Дата
|Матч
|06.11.2015
|Мордовия (мол)
|1 : 2
|Анжи (мол)
|21.11.2015
|Мордовия (мол)
|1 : 2
|Динамо (мол)
|27.11.2015
|Урал (мол)
|0 : 0
|Мордовия (мол)
|03.12.2015
|Мордовия (мол)
|2 : 1
|Ахмат (мол)
|05.03.2016
|Уфа (мол)
|2 : 1
|Мордовия (мол)
|13.03.2016
|Мордовия (мол)
|0 : 1
|Краснодар (мол)
|19.03.2016
|Рубин (мол)
|0 : 3
|Мордовия (мол)
|02.04.2016
|Мордовия (мол)
|2 : 0
|Кр. Советов (мол)
|08.04.2016
|ЦСКА (мол)
|4 : 1
|Мордовия (мол)
|15.04.2016
|Мордовия (мол)
|2 : 3
|Амкар (мол)
|22.04.2016
|Спартак М (мол)
|4 : 0
|Мордовия (мол)
|30.04.2016
|Мордовия (мол)
|1 : 3
|Ростов (мол)
|06.05.2016
|Академия Кубань
|0 : 0
|Мордовия (мол)