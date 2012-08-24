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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Зенит (мол) - Рубин (мол)
Зенит (мол) - Рубин (мол): обзор матча 24 августа 2012
Зенит (мол)
24.08.2012, пятница, 15:30
Россия. Молодежное первенство, 6 тур
5 : 0
Завершен
Рубин (мол)
12'
Е. Марков
43'
Е. Марков
48'
Д. Богаев
57'
Е. Марков
65'
Е. Марков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит (мол) - Рубин (мол)
90'
+1
Желтая карточка
И. Темников
Желтая карточка
В. Зинков
80'
Замена
А. Симонян
️️️️
О. Вербицкас
72'
Замена
А. Иванов
️️️️
К. Костин
72'
Замена
А. Цветков
️️️️
Е. Бабурин
72'
69'
Замена
Н. Лобанов
️️️️
И. Рогачевский
67'
Замена
В. Шпитальный
️️️️
А. Вшивцев
Замена
А. Егоров
️️️️
Е. Марков
66'
Замена
С. Ребенко
️️️️
И. Зуев
66'
ГОЛ! 5:0!
Е. Марков
65'
Замена
М. Батов
️️️️
П. Могилевец
64'
Замена
Д. Ящук
️️️️
В. Ефимов
63'
59'
Желтая карточка
И. Рогачевский
ГОЛ! 4:0!
Е. Марков
57'
54'
Замена
В. Гараев
️️️️
Д. Бойко
54'
Замена
Ю. Савосин
️️️️
Ю. Литке
ГОЛ! 3:0!
Д. Богаев
48'
46'
Замена
И. Темников
️️️️
Д. Прокопенко
ГОЛ! 2:0!
Е. Марков
43'
Желтая карточка
Д. Терентьев
37'
23'
Желтая карточка
М. Платика
ГОЛ! 1:0!
Е. Марков
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит (мол)
23
Егор Бабурин
ВР
17
Кирилл Костин
ЦЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
22
Овидиус Вербицкас
ЦП
28
Павел Могилевец
ЦП
88
Дмитрий Богаев
ЦП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
98
Владислав Ефимов
ЦФ
20
Евгений Марков
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Рубин (мол)
31
Алексей Березин
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
42
Дмитрий Бойко
ЦЗ
15
Юрий Литке
ЦЗ
30
Айдар Хабибуллин
ЦЗ
95
Дмитрий Прокопенко
ЦП
32
Анатолий Савельев
ЦП
30
Игорь Рогачевский
ЦП
5
Михаил Платика
ЦП
25
Мераби Уридия
ЦФ
23
Андрей Вшивцев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Федоров
Зенит (мол)
30
Антон Цветков
ВР
75
Степан Ребенко
ЦЗ
91
Данила Ящук
ЦП
17
Максим Батов
ЦП
22
Андрей Иванов
ЦП
10
Артем Симонян
АП
59
Алексей Егоров
ЦФ
Рубин (мол)
1
Дмитрий Волкотруб
ВР
36
Юрий Савосин
ЦЗ
93
Виктор Гараев
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
57
Никита Лобанов
ЦП
9
Владислав Шпитальный
ЦФ
4-4-2
23
Бабурин
17
Костин
58
Зуев
78
Чистяков
43
Терентьев
22
Вербицкас
88
Богаев
5
Зинков
28
Могилевец
20
Марков
98
Ефимов
4-4-2
31
Березин
42
Бойко
15
Литке
30
Хабибуллин
3
Набиуллин
32
Савельев
30
Рогачевский
5
Платика
95
Прокопенко
23
Вшивцев
25
Уридия
20
Марков
59
Егоров
59
Егоров
20
Марков
98
Ефимов
91
Ящук
91
Ящук
98
Ефимов
22
Вербицкас
10
Симонян
10
Симонян
22
Вербицкас
58
Зуев
75
Ребенко
75
Ребенко
58
Зуев
23
Бабурин
30
Цветков
30
Цветков
23
Бабурин
28
Могилевец
17
Батов
17
Батов
28
Могилевец
17
Костин
22
Иванов
22
Иванов
17
Костин
15
Литке
36
Савосин
36
Савосин
15
Литке
30
Рогачевский
57
Лобанов
57
Лобанов
30
Рогачевский
42
Бойко
93
Гараев
93
Гараев
42
Бойко
23
Вшивцев
9
Шпитальный
9
Шпитальный
23
Вшивцев
95
Прокопенко
11
Темников
11
Темников
95
Прокопенко
Остались в запасе
Зенит (мол)
Рубин (мол)
Главный тренер
Анатолий Давыдов
1
Дмитрий Волкотруб
ВР
Главный тренер
Андрей Федоров
Остались в запасе
Остались в запасе
1
Дмитрий Волкотруб
ВР
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Главный тренер
Андрей Федоров
Статистика матча Зенит (мол) - Рубин (мол)
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Зенит (мол)
3 : 0
06.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
23.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Зенит (мол)
7 : 1
16.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 1
06.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Рубин (мол)
2 : 3
30.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо Мх (мол)
1 : 0
09.10.2026
Рубин (мол)
Информация о матче
Стадион:
МСА Петровский
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