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Алмаз-Антей - Зенит (мол): обзор матча 22 мая 2026

Алмаз-Антей
22.05.2026, пятница, 13:00
Россия. МФЛ, 11 тур
0 : 2
Завершен
Зенит (мол)
Матч Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Статистика матча Алмаз-Антей - Зенит (мол)
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5
«Балтика» купила игрока у «Зенита» за 10 миллионов
Вчера, 11:18
11
Определился победитель молодежной футбольной лиги
2025.11.07 17:10
2
Молодежка «Зенита» истоптала «Динамо» (9:1) на глазах Семака, у Касаджиковых 4 гола
2025.09.26 18:58
13
«Зенит» не пустил своего экс-игрока на матч, потому что он в «черном списке»
2025.08.24 13:54
15
В «Зените» оценили работу академии клуба
2025.08.15 13:54
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Алмаз-Антей
- : -
10.07.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 14 тур
Рубин (мол)
- : -
10.07.2026
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 14 тур
Локомотив (мол)
- : -
10.07.2026
Акрон - Академия им. Коноплева
Россия. МФЛ, 14 тур
Пари НН (мол)
- : -
10.07.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 14 тур
Чертаново (мол)
- : -
10.07.2026
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