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Краснодар (мол) - Алмаз-Антей: обзор матча 15 мая 2026

Краснодар (мол)
15.05.2026, пятница, 14:00
Россия. МФЛ, 10 тур
8 : 0
Завершен
Алмаз-Антей
Матч Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Статистика матча Краснодар (мол) - Алмаз-Антей
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0
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Желтые карточки
0
0
Информация о матче
Стадион:
Академии ФК "Краснодар"
Новости команд
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Около стадиона «Краснодара» обнаружены фрагменты беспилотника
17 февраля
2
Защитник «Краснодара» перешел в клуб Второй лиги
1 февраля
Транспортный коллапс в России затронул футбол
2025.05.07 23:17
1
Определилась тройка призеров МФЛ
2023.05.20 10:58
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- : -
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Россия. МФЛ, 14 тур
Рубин (мол)
- : -
10.07.2026
Динамо (мол)
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- : -
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Россия. МФЛ, 14 тур
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- : -
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