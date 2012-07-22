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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Краснодар (мол) - Рубин (мол)
Краснодар (мол) - Рубин (мол): обзор матча 22 июля 2012
Краснодар (мол)
22.07.2012, воскресенье, 19:00
Россия. Молодежное первенство, 1 тур
7 : 0
Завершен
Рубин (мол)
11'
Х. Аппаев
14'
Х. Аппаев
30'
Х. Аппаев
48'
А. Михеев
84'
Н. Комличенко
90+1'
С. Кисляк
90+2'
А. Михеев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар (мол) - Рубин (мол)
ГОЛ! 7:0!
А. Михеев
90'
+2
ГОЛ! 6:0!
С. Кисляк
90'
+1
ГОЛ! 5:0!
Н. Комличенко
84'
75'
Замена
А. Казанский
️️️️
Н. Лобанов
Замена
Н. Комличенко
️️️️
М. Серегин
61'
55'
Желтая карточка
А. Еременко
ГОЛ! 4:0!
А. Михеев
48'
46'
Замена
Ю. Савосин
️️️️
А. Савельев
46'
Замена
И. Рогачевский
️️️️
М. Платика
46'
Замена
А. Еременко
️️️️
А. Хабибуллин
Замена
Н. Марков
️️️️
Н. Тубич
46'
Замена
С. Кисляк
️️️️
И. Петров
46'
Замена
А. Михеев
️️️️
Х. Аппаев
46'
Замена
О. Михайлов
️️️️
С. Хмелевской
46'
ГОЛ! 3:0!
Х. Аппаев
30'
ГОЛ! 2:0!
Х. Аппаев
14'
ГОЛ! 1:0!
Х. Аппаев
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар (мол)
1
Евгений Городов
ВР
4
Неманья Тубич
ЦЗ
2
Сергей Хмелевской
ПЗ
5
Кирилл Морозов
ОП
42
Андрей Перевалов
ЦП
59
Максим Ермаков
ЦП
21
Хасан Ахриев
ЦП
10
Илья Петров
ЦП
15
Максим Серегин
ЦФ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
10
Игорь Пикущак
ЦФ
Главный тренер
Зоран Тешович
Рубин (мол)
1
Дмитрий Волкотруб
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
30
Айдар Хабибуллин
ЦЗ
42
Дмитрий Бойко
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
57
Никита Лобанов
ЦП
32
Анатолий Савельев
ЦП
5
Михаил Платика
ЦП
39
Парвизджон Умарбаев
ПВ
23
Андрей Вшивцев
ЦФ
25
Мераби Уридия
ЦФ
Главный тренер
Андрей Федоров
Краснодар (мол)
67
Олег Михайлов
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
45
Марат Гарипов
ЦП
90
Андрей Михеев
ЦП
27
Николай Комличенко
ЦФ
Рубин (мол)
36
Юрий Савосин
ЦЗ
21
Антон Казанский
ЦП
30
Игорь Рогачевский
ЦП
20
Алексей Еременко
ЦП
2-1-4-3
1
Городов
4
Тубич
2
Хмелевской
5
Морозов
42
Перевалов
21
Ахриев
10
Петров
59
Ермаков
10
Пикущак
14
Аппаев
15
Серегин
4-3-1-2
1
Волкотруб
11
Темников
30
Хабибуллин
42
Бойко
3
Набиуллин
57
Лобанов
32
Савельев
5
Платика
39
Умарбаев
25
Уридия
23
Вшивцев
2
Хмелевской
67
Михайлов
67
Михайлов
2
Хмелевской
10
Петров
45
Гарипов
45
Гарипов
10
Петров
4
Тубич
13
Марков
13
Марков
4
Тубич
10
Петров
15
Кисляк
15
Кисляк
10
Петров
14
Аппаев
90
Михеев
90
Михеев
14
Аппаев
15
Серегин
27
Комличенко
27
Комличенко
15
Серегин
57
Лобанов
21
Казанский
21
Казанский
57
Лобанов
5
Платика
30
Рогачевский
30
Рогачевский
5
Платика
32
Савельев
36
Савосин
36
Савосин
32
Савельев
30
Хабибуллин
20
Еременко
20
Еременко
30
Хабибуллин
Остались в запасе
Краснодар (мол)
Рубин (мол)
Главный тренер
Зоран Тешович
Главный тренер
Андрей Федоров
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Зоран Тешович
Главный тренер
Андрей Федоров
Статистика матча Краснодар (мол) - Рубин (мол)
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Краснодар (мол)
- : -
20.11.2026
Чертаново (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Краснодар (мол)
0 : 0
30.10.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Краснодар (мол)
5 : 0
16.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Алмаз-Антей
5 : 2
09.10.2026
Краснодар (мол)
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 1
06.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Рубин (мол)
2 : 3
30.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо Мх (мол)
1 : 0
09.10.2026
Рубин (мол)
Информация о матче
Стадион:
Академии ФК "Краснодар"
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Краснодар (мол)
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