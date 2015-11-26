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  • Быстров: «Ребята плакали в раздевалке, думали, что я кончился»

Быстров: «Ребята плакали в раздевалке, думали, что я кончился»

26 ноября 2015, 12:15
11

Экс-хавбек «Рубина» Петр Быстров завершивший карьеру более двух лет назад, рассказал о том, как чуть не умер после матча РФПЛ против «Ростова» в 2009-м году по причине теплового удара, полученного футболистом в конце игры.

«За несколько минут до конца упал в штрафной и еле поднялся. Что было потом, не помню, хотя бегал почти до финального свистка. Вот когда упал, нашим докторам нужно было среагировать, посадить на скамейку, дать аспирин (его все сердечники пьют – кровь разжижает). Не обратили внимания, были расстроены, что проигрываем. Жара стояла страшная, причем она резко наступила. Еще накануне была нормальная погода, а потом резко плюс 35. В тот злополучный день все сыграло свою роль.

Пришел в раздевалку, сел. «Петь, ты как?». Сказал: «Нормально», – и отключился. Положили на кушетку, начался припадок. Судороги были такие, что тело подбрасывало. Врачи «Рубина» быстро сработали – ввели в вену физраствор. Но сначала надо было руку разжать, а меня скрутило так, что ее втроем разогнуть не могли. Кое-как справились. Кривой иглой как-то воткнули, вену порвали. Ребята, кто это видел, плакали в раздевалке. Думали, что я кончился. В себя пришел уже в реанимации. Просыпаюсь – темнота. Первое слово: «Пить», – и опять отключился.

Врачи сказали: я реально чуть не умер на поле. Пульс за 200, сердце колотилось, давление ноль-ноль. Вода из организма ушла, кровь стала густой, а когда она не поступает в жизненно важные органы, они постепенно умирают, вопрос только в том, за какое время – пять минут, семь. Мог в любой момент коньки отбросить. Сказали: «Родился в рубашке…». Были бы замены, меня, может, и заменили, но их не осталось, подумали: «Доиграем». Стечение обстоятельств плюс мой характер – не люблю проигрывать, выкладываюсь до конца», – рассказал Быстров.

Источник: «Советский спорт»
Рубин Ростов Быстров Петр
Комментарии (11)
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Petrak86
1448531788
фигасе
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Лыков
1448532230
Угу
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TRACTOR
1448532256
Ребята плакали в раздевалке, думали, что я кончил
Ответить
джон базелон
1448532372
Будь здоров!
Ответить
88serega88
1448543157
хороший футболист!!! штрафные четко бил!!!! здоровья!!!
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Pirboy71
1448546632
Будь здоров Пётр:))))))))))
Ответить
Reaktiv_05
1448547610
Он на кого хотел кончать.???!!!!!
Ответить
Stanly666
1448547760
помню это,было жестко!
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Niepel
1448633403
Петя - ты боец! Играл красиво, технично! Если тот момент прошёл, значит Господь тебя уберёг! Сто лет жить будешь!
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