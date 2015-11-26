Быстров: «Ребята плакали в раздевалке, думали, что я кончился»

Экс-хавбек «Рубина» Петр Быстров завершивший карьеру более двух лет назад, рассказал о том, как чуть не умер после матча РФПЛ против «Ростова» в 2009-м году по причине теплового удара, полученного футболистом в конце игры.



«За несколько минут до конца упал в штрафной и еле поднялся. Что было потом, не помню, хотя бегал почти до финального свистка. Вот когда упал, нашим докторам нужно было среагировать, посадить на скамейку, дать аспирин (его все сердечники пьют – кровь разжижает). Не обратили внимания, были расстроены, что проигрываем. Жара стояла страшная, причем она резко наступила. Еще накануне была нормальная погода, а потом резко плюс 35. В тот злополучный день все сыграло свою роль.



Пришел в раздевалку, сел. «Петь, ты как?». Сказал: «Нормально», – и отключился. Положили на кушетку, начался припадок. Судороги были такие, что тело подбрасывало. Врачи «Рубина» быстро сработали – ввели в вену физраствор. Но сначала надо было руку разжать, а меня скрутило так, что ее втроем разогнуть не могли. Кое-как справились. Кривой иглой как-то воткнули, вену порвали. Ребята, кто это видел, плакали в раздевалке. Думали, что я кончился. В себя пришел уже в реанимации. Просыпаюсь – темнота. Первое слово: «Пить», – и опять отключился.



Врачи сказали: я реально чуть не умер на поле. Пульс за 200, сердце колотилось, давление ноль-ноль. Вода из организма ушла, кровь стала густой, а когда она не поступает в жизненно важные органы, они постепенно умирают, вопрос только в том, за какое время – пять минут, семь. Мог в любой момент коньки отбросить. Сказали: «Родился в рубашке…». Были бы замены, меня, может, и заменили, но их не осталось, подумали: «Доиграем». Стечение обстоятельств плюс мой характер – не люблю проигрывать, выкладываюсь до конца», – рассказал Быстров.