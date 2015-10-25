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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Краснодар - Рубин
Краснодар - Рубин: обзор матча 25 октября 2015
Краснодар
25.10.2015, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 13 тур
2 : 1
Завершен
Рубин
16'
Ари
24'
Ари
21'
М. Канунников
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар - Рубин
Вторая желтая
Р. Лаборде
90'
+4
Желтая карточка
Р. Лаборде
78'
74'
Замена
В. Дядюн
️️️️
И. Портнягин
73'
Желтая карточка
И. Портнягин
Замена
Н. Марков
️️️️
В. Калешин
71'
Желтая карточка
В. Калешин
66'
Замена
Р. Лаборде
️️️️
Вандерсон
64'
Замена
Д. Торбинский
️️️️
Ф. Смолов
62'
Желтая карточка
П. Мамаев
49'
46'
Замена
И. Портнягин
️️️️
М. Девич
ГОЛ! 2:1!
Ари
Пас отдал
Ф. Смолов
24'
21'
ГОЛ! 1:1!
М. Канунников
Пас отдал
Г. Карадениз
Травма
А. Гранквист
18'
ГОЛ! 1:0!
Ари
Пас отдал
О. Ахмедов
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
31
Андрей Дикань
ВР
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
4
Стефан Страндберг
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
17
Виталий Калешин
ПЗ
77
Шарль Каборе
ОП
10
Одил Ахмедов
ЦП
10
Павел Мамаев
ЦП
14
Вандерсон
ЦФ
90
Федор Смолов
ЦФ
39
Ари
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
88
Руслан Камболов
ОП
40
Благо
ЦП
21
Магомед Оздоев
ЦП
22
Карлос Эдуардо
ЦП
99
Максим Канунников
ЦФ
32
Марко Девич
ЦФ
Главный тренер
Валерий Чалый
Краснодар
88
Андрей Синицын
ВР
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
22
Жоаозиньо
ЛП
34
Владимир Быстров
ПП
21
Рикардо Лаборде
ПП
Рубин
1
Юрий Нестеренко
ВР
80
Алиреза Хагиги
ВР
21
Гильермо Котуньо
ЦЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
15
Сергей Кисляк
ОП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
17
Владимир Дядюн
ЦФ
97
Игорь Портнягин
ЦФ
4-1-2-3
31
Дикань
98
Петров
4
Гранквист
4
Страндберг
17
Калешин
77
Каборе
10
Ахмедов
10
Мамаев
39
Ари
90
Смолов
14
Вандерсон
3-1-4-2
1
Рыжиков
23
Кузьмин
4
Кверквелия
3
Набиуллин
88
Камболов
40
Благо
21
Оздоев
22
Эдуардо
61
Карадениз
32
Девич
99
Канунников
17
Калешин
13
Марков
13
Марков
17
Калешин
90
Смолов
6
Торбинский
6
Торбинский
90
Смолов
14
Вандерсон
21
Лаборде
21
Лаборде
14
Вандерсон
Портнягин
17
Дядюн
17
Дядюн
Портнягин
32
Девич
97
Портнягин
97
Портнягин
32
Девич
Остались в запасе
Краснодар
Рубин
88
Андрей Синицын
ВР
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
34
Владимир Быстров
ПП
Главный тренер
Олег Кононов
1
Юрий Нестеренко
ВР
80
Алиреза Хагиги
ВР
21
Гильермо Котуньо
ЦЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
15
Сергей Кисляк
ОП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
Главный тренер
Валерий Чалый
Остались в запасе
88
Андрей Синицын
ВР
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
34
Владимир Быстров
ПП
Остались в запасе
1
Юрий Нестеренко
ВР
80
Алиреза Хагиги
ВР
21
Гильермо Котуньо
ЦЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
15
Сергей Кисляк
ОП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
Главный тренер
Олег Кононов
Главный тренер
Валерий Чалый
Статистика матча Краснодар - Рубин
3
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Федотов
(Москва)
Помощники судьи:
Владислав Назаров (Невинномысск)
Дмитрий Колосков (Уфа)
Инспектор:
Юрий Баскаков (Москва)
Стадион:
Кубань
Где смотреть матч:
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