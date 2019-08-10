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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Краснодар - Рубин
Краснодар - Рубин: обзор матча 10 августа 2019
Краснодар
10.08.2019, суббота, 19:00
Россия. Премьер-лига, 5 тур
1 : 0
Завершен
Рубин
17'
И. Игнатьев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар - Рубин
90'
+1
Желтая карточка
И. Коновалов
Замена
К. Рамирес
️️️️
Р. Кабелла
89'
83'
Замена
Е. Марков
️️️️
Е. Башкиров
Желтая карточка
М. Сулейманов
80'
Замена
М. Сулейманов
️️️️
Вандерсон
78'
76'
Замена
Р. Акбашев
️️️️
Х. Кварацхелия
Замена
М. Берг
️️️️
И. Игнатьев
67'
66'
Желтая карточка
Ф. Уремович
46'
Замена
Н. Макаров
️️️️
В. Подберезкин
Вторая желтая
Ю. Намли
45'
+2
24'
Желтая карточка
З. Давиташвили
Желтая карточка
Ю. Намли
18'
ГОЛ! 1:0!
И. Игнатьев
Пас отдал
Р. Кабелла
17'
Желтая карточка
Р. Кабелла
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
39
Матвей Сафонов
ВР
25
Урош Спайич
ЦЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
88
Руслан Камболов
ОП
7
Юнес Намли
ЦП
52
Тонни Вилена
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
18
Иван Игнатьев
ЦФ
94
Вандерсон
РФ
Главный тренер
Сергей Матвеев
Рубин
99
Юрий Дюпин
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
22
Филип Уремович
ЦЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
44
Евгений Башкиров
ОП
94
Олег Данченко
ЦП
22
Зурико Давиташвили
ЦП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
17
Игорь Коновалов
ЦП
9
Видар Кьяртанссон
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Докампо
Краснодар
33
Станислав Крицюк
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
5
Йон Гудни Фьолусон
ЦЗ
31
Кайо
ЦЗ
8
Кристоффер Ольссон
ЦП
33
Маркус Берг
ЦФ
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
Рубин
1
Давид Волк
ВР
32
Иван Коновалов
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
14
Илья Агапов
ЦЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
8
Максим Седов
ЦП
59
Никита Макаров
ЦП
99
Роман Акбашев
ЦП
8
Камиль Закиров
ЦП
99
Бека Микелтадзе
ЦФ
20
Евгений Марков
ЦФ
4-1-2-1-2
39
Сафонов
89
Стоцкий
25
Спайич
14
Мартынович
98
Петров
88
Камболов
7
Намли
52
Вилена
5
Кабелла
18
Игнатьев
94
Вандерсон
3-1-4-1-1
99
Дюпин
22
Уремович
28
Сорокин
5
Степанов
44
Башкиров
22
Давиташвили
92
Подберезкин
17
Коновалов
94
Данченко
7
Кварацхелия
9
Кьяртанссон
5
Кабелла
2
Рамирес
2
Рамирес
5
Кабелла
18
Игнатьев
33
Берг
33
Берг
18
Игнатьев
94
Вандерсон
93
Сулейманов
93
Сулейманов
94
Вандерсон
92
Подберезкин
59
Макаров
59
Макаров
92
Подберезкин
7
Кварацхелия
99
Акбашев
99
Акбашев
7
Кварацхелия
44
Башкиров
20
Марков
20
Марков
44
Башкиров
Остались в запасе
Краснодар
Рубин
33
Станислав Крицюк
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
5
Йон Гудни Фьолусон
ЦЗ
31
Кайо
ЦЗ
8
Кристоффер Ольссон
ЦП
Главный тренер
Сергей Матвеев
8
Максим Седов
ЦП
1
Давид Волк
ВР
8
Камиль Закиров
ЦП
14
Илья Агапов
ЦЗ
32
Иван Коновалов
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
99
Бека Микелтадзе
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Докампо
Остались в запасе
33
Станислав Крицюк
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
5
Йон Гудни Фьолусон
ЦЗ
31
Кайо
ЦЗ
8
Кристоффер Ольссон
ЦП
Остались в запасе
8
Максим Седов
ЦП
1
Давид Волк
ВР
8
Камиль Закиров
ЦП
14
Илья Агапов
ЦЗ
32
Иван Коновалов
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
99
Бека Микелтадзе
ЦФ
Главный тренер
Сергей Матвеев
Главный тренер
Эдуардо Докампо
Статистика матча Краснодар - Рубин
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Рубин
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
- : -
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лапочкин
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Ozon Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
Все
Краснодар
Рубин
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