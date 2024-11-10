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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Рубин - Краснодар
Рубин - Краснодар: обзор матча 10 ноября 2024
Рубин
10.11.2024, воскресенье, 19:45
Россия. Премьер-лига, 15 тур
1 : 1
Завершен
Краснодар
18'
Н. Чумич
53'
А. Черников
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рубин - Краснодар
89'
Желтая карточка
Э. Сперцян
Замена
О. Иванов
️️️️
Н. Чумич
85'
Замена
В. Ходжа
️️️️
Б. Йочич
80'
Желтая карточка
И. Вуячич
75'
74'
Замена
Д. Гонсалес
️️️️
С. Петров
Замена
М. Чуни
️️️️
Д. Шабанхаджай
73'
70'
Замена
К. Кастаньо
️️️️
А. Черников
69'
Замена
Ф. Смолов
️️️️
Ж. Батчи
53'
ГОЛ! 1:1!
А. Черников
51'
Желтая карточка
А. Черников
46'
Замена
О. Олусегун
️️️️
Д. Козлов
Желтая карточка
И. Рожков
45'
+4
Желтая карточка
К. Нижегородов
36'
Пенальти не реализован!
М. Даку
31'
30'
Желтая карточка
В. Тормена
ГОЛ! 1:0!
Н. Чумич
Пас отдал
М. Даку
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
38
Евгений Ставер
ВР
2
Егор Тесленко
ЦЗ
5
Игор Вуячич
ЦЗ
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
71
Илья Рожков
ПЗ
6
Угочукву Иву
ОП
8
Богдан Йочич
АП
27
Никола Чумич
ПВ
19
Мирлинд Даку
ЦФ
99
Дардан Шабанхаджай
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Краснодар
1
Станислав Агкацев
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
3
Витор Тормена
ЦЗ
31
Кайо
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
6
Кевин Ленини
ОП
53
Александр Черников
ОП
8
Эдуард Сперцян
АП
18
Данила Козлов
АП
11
Жоау Батчи
ПВ
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Рубин
86
Никита Корец
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
7
Умарали Рахмоналиев
ОП
22
Велдин Ходжа
ОП
23
Валентин Вада
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
23
Руслан Безруков
ЦП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
90
Марвин Чуни
ЦФ
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
Краснодар
26
Валентин Гришин
ВР
99
Юрий Дюпин
ВР
4
Георгий Арутюнян
ЦЗ
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
15
Кевин Кастаньо
ОП
18
Юрий Газинский
ЦП
88
Никита Кривцов
АП
99
Мозес Давид Кобнан
ПВ
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
90
Александр Кокшаров
ЦФ
90
Федор Смолов
ЦФ
3-3-2-2
38
Ставер
2
Тесленко
5
Вуячич
4
Нижегородов
70
Кабутов
6
Иву
71
Рожков
8
Йочич
27
Чумич
99
Шабанхаджай
19
Даку
4-2-3-1
1
Агкацев
98
Петров
3
Тормена
31
Кайо
15
Оласа
6
Ленини
53
Черников
11
Батчи
18
Козлов
8
Сперцян
9
Кордоба
8
Йочич
22
Ходжа
22
Ходжа
8
Йочич
27
Чумич
19
Иванов
19
Иванов
27
Чумич
99
Шабанхаджай
90
Чуни
90
Чуни
99
Шабанхаджай
98
Петров
20
Гонсалес
20
Гонсалес
98
Петров
53
Черников
15
Кастаньо
15
Кастаньо
53
Черников
18
Козлов
6
Олусегун
6
Олусегун
18
Козлов
11
Батчи
90
Смолов
90
Смолов
11
Батчи
Остались в запасе
Рубин
Краснодар
86
Никита Корец
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
7
Умарали Рахмоналиев
ОП
23
Валентин Вада
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
23
Руслан Безруков
ЦП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
26
Валентин Гришин
ВР
99
Юрий Дюпин
ВР
4
Георгий Арутюнян
ЦЗ
18
Юрий Газинский
ЦП
88
Никита Кривцов
АП
99
Мозес Давид Кобнан
ПВ
90
Александр Кокшаров
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Остались в запасе
86
Никита Корец
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
7
Умарали Рахмоналиев
ОП
23
Валентин Вада
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
23
Руслан Безруков
ЦП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
Остались в запасе
26
Валентин Гришин
ВР
99
Юрий Дюпин
ВР
4
Георгий Арутюнян
ЦЗ
18
Юрий Газинский
ЦП
88
Никита Кривцов
АП
99
Мозес Давид Кобнан
ПВ
90
Александр Кокшаров
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Главный тренер
Мурад Мусаев
Статистика матча Рубин - Краснодар
3
3
Всего ударов по воротам
7
14
Удары в створ
4
7
Владение мячом %
32
68
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
7
5
Нарушения
16
16
Офсайды
1
2
Количество передач
177
399
Сейвы
5
3
Точность передач %
51
76
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
0
3
Удары из пределов штрафной
5
10
Удары из-за пределов штрафной
2
4
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Краснодар
- : -
06.12.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
3 : 0
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
1 : 1
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
1 : 1
29.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
1 : 1
29.11.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
0 : 3
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Помощники судьи:
Максим Гаврилин
Денис Березнов
Дополнительные помощники:
VAR – Павел Кукуян; АVAR – Алексей Сухой
Резервный судья:
Игорь Панин
Инспектор:
Сергей Мартынов
Стадион:
Ак Барс Банк Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ (Моссаковский, Титов)
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