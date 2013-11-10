Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Рубин - Краснодар
Рубин - Краснодар: обзор матча 10 ноября 2013
Рубин
10.11.2013, воскресенье, 18:00
Россия. Премьер-Лига, 16 тур
0 : 1
Завершен
Краснодар
75'
Вандерсон
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин - Краснодар
89'
Замена
С. Петров
️️️️
П. Мамаев
Замена
В. Кулик
️️️️
Р. Еременко
79'
Желтая карточка
М. Вакасо
76'
75'
ГОЛ! 0:1!
Вандерсон
Пас отдал
Жоаозиньо
Желтая карточка
Р. Мухаметшин
74'
Замена
М. Вакасо
️️️️
Д. Торбинский
68'
62'
Замена
Жоаозиньо
️️️️
Р. Лаборде
62'
Замена
Вандерсон
️️️️
Ж. Гоу
Замена
Р. Мухаметшин
️️️️
С. Азмун
58'
57'
Желтая карточка
М. Абреу
50'
Желтая карточка
Р. Лаборде
Желтая карточка
Я. М'Вила
50'
20'
Желтая карточка
М. Перейра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
10
Бибрас Натхо
ОП
6
Янн М'Вила
ОП
26
Роман Еременко
ЦП
7
Александр Рязанцев
(К)
ЦП
20
Сердар Азмун
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Краснодар
1
Александр Фильцов
ВР
4
Неманья Тубич
ЦЗ
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
14
Александр Мартынович
(К)
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
25
Евгений Шипицин
ЛВ
21
Рикардо Лаборде
ОП
10
Павел Мамаев
ЦП
26
Марсио Абреу
ЦП
10
Маурисио Перейра
ПВ
22
Жерар Гоу
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Рубин
31
Алексей Березин
ВР
76
Роман Шаронов
ЦЗ
15
Руслан Абышов
ЦЗ
22
Мубарак Вакасо
ЦП
55
Владислав Кулик
ЦП
10
Алишер Джалилов
АП
89
Александр Прудников
ЦФ
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
Краснодар
88
Андрей Синицын
ВР
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
48
Александр Марченко
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
64
Олег Ланин
ОП
88
Исаэль
ЦП
9
Маркос Пиццелли
ЦП
14
Вандерсон
ЦФ
88
Руслан Болов
ЦФ
4-2-3-1
1
Рыжиков
4
Кверквелия
5
Маркано
44
Навас
23
Кузьмин
10
Натхо
6
М'Вила
6
Торбинский
7
Рязанцев
26
Еременко
20
Азмун
4-1-2-2-1
1
Фильцов
13
Марков
55
Енджейчик
14
Мартынович
4
Тубич
21
Лаборде
10
Мамаев
26
Абреу
10
Перейра
25
Шипицин
22
Гоу
6
Торбинский
22
Вакасо
22
Вакасо
6
Торбинский
26
Еременко
55
Кулик
55
Кулик
26
Еременко
20
Азмун
23
Мухаметшин
23
Мухаметшин
20
Азмун
10
Мамаев
98
Петров
98
Петров
10
Мамаев
21
Лаборде
22
Жоаозиньо
22
Жоаозиньо
21
Лаборде
22
Гоу
14
Вандерсон
14
Вандерсон
22
Гоу
Остались в запасе
Рубин
Краснодар
10
Алишер Джалилов
АП
31
Алексей Березин
ВР
76
Роман Шаронов
ЦЗ
15
Руслан Абышов
ЦЗ
89
Александр Прудников
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
48
Александр Марченко
ЦЗ
64
Олег Ланин
ОП
88
Андрей Синицын
ВР
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
88
Исаэль
ЦП
9
Маркос Пиццелли
ЦП
88
Руслан Болов
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Остались в запасе
10
Алишер Джалилов
АП
31
Алексей Березин
ВР
76
Роман Шаронов
ЦЗ
15
Руслан Абышов
ЦЗ
89
Александр Прудников
ЦФ
Остались в запасе
48
Александр Марченко
ЦЗ
64
Олег Ланин
ОП
88
Андрей Синицын
ВР
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
88
Исаэль
ЦП
9
Маркос Пиццелли
ЦП
88
Руслан Болов
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Рубин - Краснодар
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Федотов
(Москва)
Стадион:
Центральный
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 17:45 (прямая)
Новости команд
Все
Рубин
Краснодар
«Спартак» и «Краснодар» поборются за вратаря «Рубина»
Вчера, 20:55
1
Газзаев назвал клубы, которые поборются за чемпионство в РПЛ
Вчера, 16:55
2
Хохлов может привести в «Локомотив» лидера «Урала», за него просят 200 миллионов
Вчера, 14:56
13
Агкацев – о лучшем форварде РПЛ: «У кого‑то есть сомнения?»
Вчера, 10:31
13
ЭСК вынесла вердикт по спорным моментам в матче «Краснодар» – ЦСКА
13 ноября
19
«Спартак» и «Краснодар» поборются за вратаря «Рубина»
Вчера, 20:55
1
Хохлов может привести в «Локомотив» лидера «Урала», за него просят 200 миллионов
Вчера, 14:56
13
Генич назвал российского тренера, благодаря которому раскрылся Хвича
11 ноября
2
Кузьмин стал автором уникального достижения для тренеров «Рубина»
7 ноября
2
Тренер «Рубина» ответил на вопрос о подписании экс-полузащитника сборной Франции
7 ноября
«Спартак» и «Краснодар» поборются за вратаря «Рубина»
Вчера, 20:55
1
Газзаев назвал клубы, которые поборются за чемпионство в РПЛ
Вчера, 16:55
2
Агкацев – о лучшем форварде РПЛ: «У кого‑то есть сомнения?»
Вчера, 10:31
13
ЭСК вынесла вердикт по спорным моментам в матче «Краснодар» – ЦСКА
13 ноября
19
Черчесов ответил, кого взял бы на ЧМ-2018 из нынешней сборной России
13 ноября
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+