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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Рубин - Краснодар
Рубин - Краснодар: обзор матча 30 сентября 2023
Рубин
30.09.2023, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 10 тур
0 : 2
Завершен
Краснодар
24'
Д. Кордоба
86'
О. Олусегун
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рубин - Краснодар
90'
+6
Желтая карточка
И. Ахметов
86'
ГОЛ! 0:2!
О. Олусегун
Пас отдал
Д. Кордоба
Желтая карточка
А. Грицаенко
85'
Замена
А. Зотов
️️️️
А. Мартынович
82'
75'
Замена
И. Ахметов
️️️️
К. Боржес
75'
Замена
О. Олусегун
️️️️
Н. Кривцов
71'
Желтая карточка
Ж. Батчи
Замена
Д. Фамейе
️️️️
В. Вада
68'
53'
Замена
М. Баньяц
️️️️
К. Ленини
46'
Замена
С. Петров
️️️️
С. Волков
24'
ГОЛ! 0:1!
Д. Кордоба
Пас отдал
Х. Алонсо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
99
Юрий Дюпин
ВР
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
5
Игор Вуячич
ЦЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
71
Илья Рожков
ПЗ
6
Угочукву Иву
ОП
23
Валентин Вада
ЦП
27
Никола Чумич
ПВ
77
Лазар Ранджелович
ПВ
19
Мирлинд Даку
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Краснодар
39
Матвей Сафонов
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
3
Витор Тормена
ЦЗ
82
Сергей Волков
ПЗ
6
Кевин Ленини
ОП
20
Кади Боржес
АП
88
Никита Кривцов
АП
8
Эдуард Сперцян
АП
11
Жоау Батчи
ПВ
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Владимир Ивич
Рубин
98
Артем Исмагилов
ВР
50
Егор Шамов
ВР
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
26
Урош Дрезгич
ЦЗ
2
Егор Тесленко
ЦЗ
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
7
Умарали Рахмоналиев
ОП
6
Марат Апшацев
ЦП
23
Руслан Безруков
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
25
Мераби Уридия
ЦФ
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
Краснодар
1
Станислав Агкацев
ВР
1
Михаил Штепа
ВР
4
Георгий Арутюнян
ЦЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
7
Михайло Баньяц
ЦП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
99
Мозес Давид Кобнан
ПВ
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
3-3-1-2-1
99
Дюпин
27
Грицаенко
5
Вуячич
14
Мартынович
70
Кабутов
6
Иву
71
Рожков
23
Вада
27
Чумич
77
Ранджелович
19
Даку
4-1-3-2
39
Сафонов
82
Волков
6
Алонсо
3
Тормена
15
Оласа
6
Ленини
11
Батчи
8
Сперцян
88
Кривцов
9
Кордоба
20
Боржес
14
Мартынович
21
Зотов
21
Зотов
14
Мартынович
23
Вада
7
Фамейе
7
Фамейе
23
Вада
82
Волков
98
Петров
98
Петров
82
Волков
6
Ленини
7
Баньяц
7
Баньяц
6
Ленини
20
Боржес
97
Ахметов
97
Ахметов
20
Боржес
88
Кривцов
6
Олусегун
6
Олусегун
88
Кривцов
Остались в запасе
Рубин
Краснодар
98
Артем Исмагилов
ВР
50
Егор Шамов
ВР
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
26
Урош Дрезгич
ЦЗ
2
Егор Тесленко
ЦЗ
7
Умарали Рахмоналиев
ОП
6
Марат Апшацев
ЦП
23
Руслан Безруков
ЦП
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
25
Мераби Уридия
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
1
Станислав Агкацев
ВР
1
Михаил Штепа
ВР
4
Георгий Арутюнян
ЦЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
99
Мозес Давид Кобнан
ПВ
Главный тренер
Владимир Ивич
Остались в запасе
98
Артем Исмагилов
ВР
50
Егор Шамов
ВР
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
26
Урош Дрезгич
ЦЗ
2
Егор Тесленко
ЦЗ
7
Умарали Рахмоналиев
ОП
6
Марат Апшацев
ЦП
23
Руслан Безруков
ЦП
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
25
Мераби Уридия
ЦФ
Остались в запасе
1
Станислав Агкацев
ВР
1
Михаил Штепа
ВР
4
Георгий Арутюнян
ЦЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
99
Мозес Давид Кобнан
ПВ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Главный тренер
Владимир Ивич
Статистика матча Рубин - Краснодар
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
- : -
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
1 : 1
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
- : -
29.11.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
0 : 3
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Чебан
(Москва)
Помощники судьи:
Дмитрий Мосякин
Валентин Мурашов
Дополнительные помощники:
VAR – Сергей Карасев; AVAR – Николай Богач
Резервный судья:
Кирилл Левников
Инспектор:
Сергей Лапочкин
Стадион:
Ак Барс Банк Арена
Где смотреть матч:
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