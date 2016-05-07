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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Рубин - Краснодар
Рубин - Краснодар: обзор матча 07 мая 2016
Рубин
07.05.2016, суббота, 19:30
Россия. Премьер-лига, 27 тур
1 : 1
Завершен
Краснодар
27'
М. Канунников
56'
Ф. Смолов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин - Краснодар
80'
Замена
Жоаозиньо
️️️️
О. Ахмедов
Замена
А. Джалилов
️️️️
Э. Набиуллин
78'
74'
Замена
Ари
️️️️
Вандерсон
Замена
М. Цакташ
️️️️
М. Девич
68'
63'
Замена
М. Перейра
️️️️
Ю. Газинский
Замена
В. Дядюн
️️️️
М. Оздоев
62'
56'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Смолов
Пас отдал
С. Петров
47'
Желтая карточка
Ш. Каборе
Травма
Э. Набиуллин
43'
ГОЛ! 1:0!
М. Канунников
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
31
Эмиль Бергстрем
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
21
Гильермо Котуньо
ПЗ
61
Гекдениз Карадениз
(К)
ЛП
15
Сергей Кисляк
ОП
21
Магомед Оздоев
ЦП
99
Максим Канунников
ЦФ
32
Марко Девич
ЦФ
97
Игорь Портнягин
ЦФ
Главный тренер
Валерий Чалый
Краснодар
33
Станислав Крицюк
ВР
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
4
Андреас Гранквист
(К)
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
17
Виталий Калешин
ПЗ
14
Вандерсон
ЛП
10
Одил Ахмедов
ОП
77
Шарль Каборе
ОП
18
Юрий Газинский
ЦП
10
Павел Мамаев
ЦП
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Рубин
1
Тимур Акмурзин
ВР
1
Юрий Нестеренко
ВР
79
Андрей Пилявский
ЦЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
31
Денис Ткачук
ЛВ
10
Мийо Цакташ
ЦП
10
Алишер Джалилов
АП
17
Владимир Дядюн
ЦФ
Краснодар
88
Андрей Синицын
ВР
31
Андрей Дикань
ВР
13
Николай Марков
ПЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
22
Жоаозиньо
ЛП
10
Маурисио Перейра
ЦП
8
Эбуэ Куасси
ЦП
34
Владимир Быстров
ПП
39
Ари
ЦФ
4-1-2-3
1
Рыжиков
3
Набиуллин
31
Бергстрем
4
Кверквелия
21
Котуньо
15
Кисляк
61
Карадениз
21
Оздоев
97
Портнягин
32
Девич
99
Канунников
4-2-3-1
33
Крицюк
17
Калешин
6
Сигурдссон
4
Гранквист
98
Петров
10
Ахмедов
77
Каборе
18
Газинский
10
Мамаев
14
Вандерсон
90
Смолов
3
Набиуллин
10
Джалилов
10
Джалилов
3
Набиуллин
32
Девич
10
Цакташ
10
Цакташ
32
Девич
21
Оздоев
17
Дядюн
17
Дядюн
21
Оздоев
10
Ахмедов
22
Жоаозиньо
22
Жоаозиньо
10
Ахмедов
18
Газинский
10
Перейра
10
Перейра
18
Газинский
14
Вандерсон
39
Ари
39
Ари
14
Вандерсон
Остались в запасе
Рубин
Краснодар
1
Тимур Акмурзин
ВР
1
Юрий Нестеренко
ВР
79
Андрей Пилявский
ЦЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
31
Денис Ткачук
ЛВ
Главный тренер
Валерий Чалый
88
Андрей Синицын
ВР
31
Андрей Дикань
ВР
13
Николай Марков
ПЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
8
Эбуэ Куасси
ЦП
34
Владимир Быстров
ПП
Главный тренер
Олег Кононов
Остались в запасе
1
Тимур Акмурзин
ВР
1
Юрий Нестеренко
ВР
79
Андрей Пилявский
ЦЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
31
Денис Ткачук
ЛВ
Остались в запасе
88
Андрей Синицын
ВР
31
Андрей Дикань
ВР
13
Николай Марков
ПЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
8
Эбуэ Куасси
ЦП
34
Владимир Быстров
ПП
Главный тренер
Валерий Чалый
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Рубин - Краснодар
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Николаев
(Москва)
Помощники судьи:
Андрей Болотенков (Москва)
Адлан Хатуев (Грозный)
Инспектор:
Николай Иванов (Санкт-Петербург)
Стадион:
Ак Барс Банк Арена
Где смотреть матч:
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