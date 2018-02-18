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Андрей Пилявский
Андрей Пилявский
Завершил карьеру
4 декабря 1988 (37)
#79 | Защитник
193 см
Украина
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
«Рубин» расторг контракт с украинским защитником
2018.02.18 10:51
7
Пилявский: «Понятно, что российский чемпионат сильнее украинского»
2017.03.04 10:22
2
Пилявский перешел на правах аренды из «Рубина» в «Зарю»
2017.02.22 15:23
1
«Рубин» отдал Пилявского в аренду «Ворскле»
2016.07.27 22:15
1
Игроки «Рубина» могу обратиться в РФС с жалобой на клуб
2016.07.19 00:11
1
«Рубин» хочет устроить взбунтовавшихся футболистов в «Нефтехимик»
2016.07.12 16:57
7
11 игроков написали жалобу руководству «Рубина»
2016.07.12 13:08
14
М'Вила, Дядюн и другие игроки «Рубина» могут перейти в «Нефтехимик»
2016.06.29 20:21
22
«Рубин» провел открытую тренировку без Билялетдинова и Дядюна
2016.06.28 12:49
Девич и Пилявский могут не сыграть с ЦСКА
2016.05.20 19:21
ФФУ: «Футболисты из РФПЛ не вызваны в сборную Украины исключительно по спортивным причинам»
2016.03.22 00:55
2
Шовковский: «Я бы не поехал играть в Россию»
2016.03.21 10:46
17
Гливинский: «Россияне» не вызваны в сборную Украины по спортивным причинам»
2016.03.17 18:20
5
Фоменко не вызвал в сборную Украины футболистов из чемпионата России
2016.03.17 17:37
Пилявский: «Трансфер из «Зари» был футбольным, а не политическим»
2016.03.11 10:02
2
«Рубин» - «Кубань». Стартовые составы
2016.03.05 16:49
Фото
«Рубин» объявил о завершении своей трансферной кампании
2016.02.26 18:13
2
«Рубин» дозаявил на сезон четверых новичков команды
2016.02.20 16:23
1
Пилявский: «Рубин» – клуб с амбициями, здесь все просто замечательно»
2016.02.13 22:02
Пилявский прибыл на сбор «Рубина» в Испании
2016.02.13 13:14
1
Вернидуб: «Уход Пилявского в «Рубин» - доказательство того, что в «Заре» никто никого не держит»
2016.02.11 12:50
1
Фото
«Рубин» усилился Пилявским
2016.02.10 14:26
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2016.02.09 01:40
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