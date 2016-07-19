Игроки «Рубина» могу обратиться в РФС с жалобой на клуб

11 игроков «Рубина», которые ранее направили открытое письмо руководству клуба с жалобой на нарушение тренировочного процесса, могут обратиться в РФС.

«Футболисты написали еще одно письмо руководству клуба с требованием устранить все нарушения в течение 10 дней. До истечения срока еще чуть больше недели. Если «Рубин» не выполнит эти требования, то мы обратимся в палату по разрешению споров РФС и будем устанавливать, является ли это нарушением контракта», – заявил генеральный секретарь профсоюза футболистов и тренеров Николай Грамматиков.

Напомним, в число 11 футболистов входят Динияр Билялетдинов, Владимир Дядюн, Владимир Соболев, Инал Гетигежев, Камиль Муллин, Максим Батов, Шота Бибилов, Альберт Шарипов, Андрей Пилявский, Марко Ливайя и Благой Георгиев.



