«Рубин» объявил о завершении своей трансферной кампании

"Рубин" завершил свою зимнюю трансферную кампанию. Об этом казанский клуб сообщил в своем официальном twitter.

Этой зимой стан "драконов" пополнили защитники Эмиль Бергстрем ("Юргорден") и Андрей Пилявский ("Заря"), а также полузащитники Денис Ткачук ("Зенит") и Мийо Цакташ ("Хайдук"). Покинули же казанцев в это трансферное окно вратарь Алиреза Хагиги, защитники Инал Гетигежев и Маурисио Лемос, а также форвард Рамиль Шейдаев.

Напомним, что трансферное окно в России закрывается сегодня в полночь по московскому времени.