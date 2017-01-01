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Андрей Пилявский
Трансферы
Андрей Пилявский - трансферы
Завершил карьеру
4 декабря 1988 (37)
#79 | Защитник
193 см
Украина
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Трансферы
Публикации
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
01.01.17 / 31.12.17
Рубин
Заря
Аренда
01.07.16 / 31.12.16
Рубин
Ворскла
Аренда
01.01.16 / 16.02.18
Заря
Рубин
?
12.08.14 / 01.01.16
Маккаби Х
Заря
?
22.09.11 / 30.06.12
Маккаби Х
Бейтар
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