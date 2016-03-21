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Шовковский: «Я бы не поехал играть в Россию»

21 марта 2016, 10:46
17

Голкипер киевского «Динамо» Александр Шовковский признался, что он бы никогда не согласился на переход в российский клуб.

— Как оцените невызов в сборную футболистов, выступающих в чемпионате России?

— Не думаю, что мне нужно комментировать эту информацию. Я не скрывал никогда, что у меня патриотические взгляды, но я не имею права кого-то осуждать. У каждого своя жизнь и свой путь, который он сам хочет пройти. Каждый несет ответственность за свою судьбу.

Не хочу брать на себя ответственность и что-то комментировать, не зная, чем живет тот или другой человек. Могу говорить только за себя: я бы не поехал играть в Россию.

Напомним, что в расположение национальной сборной Украины не были вызваны форвард «Кубани» Евгений Селезнев и защитник «Рубина» Андрей Пилявский.

Источник: ФК «Динамо» Киев
Россия. Премьер-лига Динамо К Украина Кубань (ЛФЛ) Рубин Селезнев Евгений Шовковский Александр Пилявский Андрей
Комментарии (17)
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greg51
1458547875
ахах очередной замбированый пИтриот
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Garrincha58
1458548087
а кому ты тут нужен свинтус
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ФК Зенит всея Руси
1458548490
А его можно понять: он же скакать привык, покрышки жечь - нигде кроме Киева в этом свободы не будет. Так что сиди в Киеве, дурашка, и береги сало, чтобы не уронили.
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ФК Зенит всея Руси
1458548572
Слова Льва Гумилева, что украинец, поумнев, становится русским -- указывают, что Шовковский умнеть пока что не готов.
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RUSARM
1458554314
А кому ты нужен,скачите дальше,скоро конец укропии и вы ни кому не нужны-попрошайки!!
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bringing
1458557208
Фи! Нужен ты кому...
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REDWHITE_
1458558649
и кому этот какел нужен?
Ответить
serhz
1458559865
А если денежные знаки этому патриоту показать?-любой хохол удавится и маму родную продаст-так что учи гимн России-пойдёшь дворником на Киевский вокзал -ворота столицы так сказать.
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nemolod
1458560316
А никто,в общем-то вас и не зовет, а вы,как назойливые мухи так и лезете!
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neveldomha
1458566633
Пол украины живет за счет перечислений шабашников из страны агрессора. А он тут советы раздает. Скажи это трем миллионам своих сограждан, по поводу того, что нечего им делать в России. Пущай возвращаются в родную страну и живут как все, в нищете.
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