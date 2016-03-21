Шовковский: «Я бы не поехал играть в Россию»

Голкипер киевского «Динамо» Александр Шовковский признался, что он бы никогда не согласился на переход в российский клуб.

— Как оцените невызов в сборную футболистов, выступающих в чемпионате России?

— Не думаю, что мне нужно комментировать эту информацию. Я не скрывал никогда, что у меня патриотические взгляды, но я не имею права кого-то осуждать. У каждого своя жизнь и свой путь, который он сам хочет пройти. Каждый несет ответственность за свою судьбу.

Не хочу брать на себя ответственность и что-то комментировать, не зная, чем живет тот или другой человек. Могу говорить только за себя: я бы не поехал играть в Россию.

Напомним, что в расположение национальной сборной Украины не были вызваны форвард «Кубани» Евгений Селезнев и защитник «Рубина» Андрей Пилявский.