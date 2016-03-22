ФФУ: «Футболисты из РФПЛ не вызваны в сборную Украины исключительно по спортивным причинам»

Федерация футбола Украины объяснила, по каким причинам не попали в заявку национальной сборной игроки, выступающие в клубах РФПЛ. Напомним, что на товарищеские матчи тренерским штабом сборной Украины не были вызваны нападающий «Кубани» Евгений Селезнев, защитник «Амкара» Богдан Бутко, хавбек «Уфы» Александр Зинченко и защитник «Рубина» Андрей Пилявский.

«Селезневу, Пилявскому, Бутко и Зинченко, как и всем другим кандидатам в сборную, выступающим в иностранных чемпионатах, вызовы были отправлены 10-го марта. Эти приглашения носили предварительный характер, тренерский штаб тогда еще не определился с составом команды на сбор. Окончательная заявка была сформирована и опубликована на нашем сайте 17-го марта.

Состав сформирован тренерским штабом на основе игровых характеристик и стратегического видения. Никаких других причин отсутствия игроков на сборе, в том числе политических, нет. Упомянутые кандидаты остаются в поле зрения тренерского штаба. Любые политические вопросы будут оставлены без ответа и на ближайшей пресс-конференции», – говорится в официальном заявлении.