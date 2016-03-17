Фоменко не вызвал в сборную Украины футболистов из чемпионата России

Главный тренер сборной Украины Михаил Фоменко определился с составом на товарищеские матчи со сборными Кипра (26 марта) и Уэльса (29 марта).

Стоит отметить, что в команду не получили вызовы футболисты, которые выступают в российской Премьер-Лиге: Евгений Селезнев («Кубань»), Богдан Бутко («Амкар»), Андрей Пилявский («Рубин») и Александр Зинченко («Уфа»).

Полностью состав сборной Украины выглядит так:

Вратари: Андрей Пятов («Шахтер»), Денис Бойко («Бешикташ», Турция), Никита Шевченко («Заря»).

Защитники: Артем Федецкий («Днепр»), Вячеслав Шевчук, Александр Кучер, Ярослав Ракицкий (все – «Шахтер»), Евгений Хачериди («Динамо»), Никита Каменюка («Заря»).

Полузащитники: Олег Гусев, Андрей Ярмоленко, Сергей Сидорчук, Денис Гармаш, Сергей Рыбалка (все – «Динамо»), Руслан Ротань («Днепр»), Тарас Степаненко, Максим Малышев, Виктор Коваленко (все – «Шахтер»), Александр Караваев, Иван Петряк (оба – «Заря»), Анатолий Тимощук («Кайрат», Казахстан), Евгений Коноплянка («Севилья», Испания).

Нападающие: Роман Зозуля («Днепр»), Филипп Будковский («Заря»), Артем Кравец («Штутгарт», Германия).