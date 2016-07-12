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11 игроков написали жалобу руководству «Рубина»

12 июля 2016, 13:08
14

11 футболистов «Рубина» написали жалобу руководству клуба в связи с неучастием в тренировочном процессе команды. В их число входят Владимир Дядюн, Владимир Соболев, Инал Гетигежев, Камиль Муллин, Максим Батов, Динияр Билялетдинов, Шота Бибилов, Альберт Шарипов, Андрей Пилявский, Марко Ливайя и Благой Георгиев.

«В регламенте РФС по статусу и переходам футболистов есть статья о дискриминации, когда игроку не дают тренироваться с командой. Группа из 11 футболистов «Рубина» не проводит никаких полноценных тренировочных сборов, ребята тренируются без выходных на искусственном поле, хотя многим из них это противопоказано по здоровью. Главный тренер их не видит, игровые связи – ради чего собственно и проводятся тренировки – не наигрываются, как следствие они не могут подготовиться должным образом.

Когда игроки по решению руководства клуба таким образом отстраняются от тренировок с главной командой, это дискриминация. Сейчас они обратились с письмом в клуб, и если их не вернут в команду, то у них будет основание для расторжения договора и получение компенсации, и игроки смогут подавать жалобу в РФС на действия клуба», – заявил генеральный секретарь профсоюза футболистов и тренеров России Николай Грамматиков.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Рубин Билялетдинов Динияр Дядюн Владимир Пилявский Андрей
Комментарии (14)
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солмон
1468320252
И что?...
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valike35
1468320287
Бревна взбунтовались
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Artur19
1468321119
У рубина человек 40 в основном составе,пора делать чистку
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Keeper161
1468322376
Глупый испанец думает что он крутой уокер если взял себе легионеров ?на самом деле он ничто ,и не уважает молодых российских игроков
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кошмарик
1468322456
а что?? есть в списке этих людей хоть один,который играть желает и умеет? а вот в очереди в кассу -они первые..
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mgordeev
1468322612
Ждем интервью Биллялединова о новых унижениях от тренера
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Black Giz
1468324225
Не зря Азмун оттедова свалил.
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maxon1256
1468324899
их как раз 11 чел. пусть заявятся в ФНЛ как команда. а если серьезно, давно пора. все игроки из списка слабейших. в Нефтехимик в аренду. их уровень
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Keeper161
1468325429
Хорошие игроки,для середняков РПЛ самое то,а Рубин и есть середняк
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Victor.Vings
1468336056
Атлична, атлична. с таким отношением в команде. начнется сезон и Рубину все напихают .
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