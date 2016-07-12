11 игроков написали жалобу руководству «Рубина»

11 футболистов «Рубина» написали жалобу руководству клуба в связи с неучастием в тренировочном процессе команды. В их число входят Владимир Дядюн, Владимир Соболев, Инал Гетигежев, Камиль Муллин, Максим Батов, Динияр Билялетдинов, Шота Бибилов, Альберт Шарипов, Андрей Пилявский, Марко Ливайя и Благой Георгиев.

«В регламенте РФС по статусу и переходам футболистов есть статья о дискриминации, когда игроку не дают тренироваться с командой. Группа из 11 футболистов «Рубина» не проводит никаких полноценных тренировочных сборов, ребята тренируются без выходных на искусственном поле, хотя многим из них это противопоказано по здоровью. Главный тренер их не видит, игровые связи – ради чего собственно и проводятся тренировки – не наигрываются, как следствие они не могут подготовиться должным образом.

Когда игроки по решению руководства клуба таким образом отстраняются от тренировок с главной командой, это дискриминация. Сейчас они обратились с письмом в клуб, и если их не вернут в команду, то у них будет основание для расторжения договора и получение компенсации, и игроки смогут подавать жалобу в РФС на действия клуба», – заявил генеральный секретарь профсоюза футболистов и тренеров России Николай Грамматиков.