Гливинский: «Россияне» не вызваны в сборную Украины по спортивным причинам»

Пресс-атташе Федерации футбола Украины Александр Гливинский прокомментировал невызов в команду украинских футболистов, которые выступают в чемпионате России.

«Это решение тренерского штаба. Они не вызваны в сборную чисто по спортивным причинам. Никакой политики тут нет», - цитирует ТАСС Гливинского.

Напомним, что в состав сборной Украины на товарищеские игры с Кипром и Уэльсом не вызваны игроки «Рубина» Марко Девич и Андрей Пилявский, Богдан Бутко из «Амкара», Евгений Селезнев из «Кубани», а также Александр Зинченко из «Уфы».