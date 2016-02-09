В ближайшее время «Рубин» может усилиться игроком «Зари»

Защитник "Зари" Андрей Пилявский может перейти в "Рубин". Об этом рассказал генеральный директор луганского клуб Сергей Рафаилов.

"Действительно, подобные переговоры ведутся. В этом плане мы находим понимание и с футболистом, и с клубом, который хочет видеть Андрея Пилявского в своих рядах, "Рубином". Вполне возможно, что данный переход состоится в ближайшее время", – сказал Рафаилов.

В нынешнем розыгрыше УПЛ Пилявский сыграл 13 матчей и отметился двумя результативными передачами.