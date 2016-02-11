Вернидуб: «Уход Пилявского в «Рубин» - доказательство того, что в «Заре» никто никого не держит»

Наставник "Зари" Юрий Вернидуб прокомментировал уход из команды Андрея Пилявского, который пополнил ряды "Рубина".

"Футболисты знают, что никто никого в "Заре" удерживать не будет. Если есть интерес к тому или другому игроку, то это лишь говорит о том, что мы на правильном пути. Сейчас жизнь такова, что любой футболист должен добросовестно работать и правильно распределять свои силы.



К чему я веду? Свежий пример – уход Пилявского, накануне подписавшего контракт с "Рубином". Но жизнь продолжается. Надеюсь, что его позицию закроет приглашенный в команду бразильский защитник Рафаэль Форстер", - сказал Вернидуб.